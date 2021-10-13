تعرف على مواصفات جهاز HUAWEI MatePad 11.. مزود بأربعة مكبرات صوت

أطلقت شركة هواوي ضمن سلسلة الأجهزة اللوحية جهازها الجديد HUAWEI MatePad 11 والذي يتسم بالمثالية في التصميم والوظيفة ما يمكنه من التعامل مع كافة مهامك اليومية بشكل سلس وفعال، وذلك بفضل شاشة العرض الكاملة من هواوي، وتجربة الجهاز الفائق وخيارات الاتصال المتعددة بالإضافة إلى العديد من المميزات التي يتمتع بها هذا الجهاز.

تفاصيل جهاز HUAWEI MatePad 11

وترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل جهاز HUAWEI MatePad 11:

- يتمتع جهاز 11 MatePad HUAWEI بالعديد من التقنيات الموزعة لتجميع الموارد من عدد من الأجهزة الفائقة المختلفة مثل الحاسب المحمول والشاشة، مع دمج الإمكانات المطلوبة لإنشاء جهاز فائق واحد يوفر تجربة مكتب ذكية مستقبلية وثورية.

اتصال سلس بين الأجهزة المتوافقة

- يوفر اتصالاً سلسًا بين الأجهزة المتوافقة من نفس المجموعة، حيث أصبح توصيل أجهزة متعددة أسهل وأكثر سهولة من أي وقت مضى، إذ تتيح لوحة التحكم للمستخدمين ببساطة سحب رمز يمثل جهازًا إلى جهاز آخر لإنشاء اتصال بينهما.

إنشاء الرسوم التوضيحية

- يسمح وضع المرآة بانعكاس المحتوى من الحاسب المحمول على الجهاز اللوحي، ويمكن أن يعمل كجهاز إدخال لتوقيع المستندات وإنشاء الرسوم التوضيحية، ويتيح وضع Extend للجهاز اللوحي العمل كشاشة إضافية.

- يتيح وضع التعاون للمستخدمين نقل المعلومات بين الجهاز اللوحي والحاسب الشخصي لاسلكيًا باستخدام إيماءة السحب والإفلات البسيطة.

أربعة مكبرات صوت

- يأتي جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي مزودًا بأربعة مكبرات صوت من قبل Harman Kardon لتقدم أصواتًا استثنائية.

- حصل الجهاز الجديد على شهادتي TÜV Rheinland Flicker Free وTÜV Rheinland Low Blue Light ما يمنح مستخدم الجهاز راحة وحماية أعلى للبصر.

تجربة كتابة ممتعة

- قلم HUAWEI M-Pencil بتصميمه السداسي الجميل والجديد يستكمل التجربة المتكاملة لجهاز HUAWEI MatePad 11.

- يوفر قبضة أكثر راحة وتجربة كتابة ممتعة ويتميز القلم الجديد بمقياس ضغط عالي الدقة، ما يجعله يقاوم التغيرات في درجات الحرارة التي قد تتسبب في انجراف القلم.