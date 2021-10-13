تفاصيل حريق قاعة مهرجان الجونة السينمائي: خسائر ضخمة و10 سيارات إطفاء «صور»

شب حريق هائل في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاق المهرجان بها غداً الخميس، حيث تسبب الحريق في خسائر ضخمة بعدما التهمت النيران القاعة بالكامل، بالإضافة إلى احتراق «الريد كاربت»، فيما هرعت أكثر من 10 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر للسيطرة على النيران، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

حريق «الريد كاربت» بمهرجان الجونة

وفوجئ القائمون على تنظيم مهرجان الجونة السينمائي باشتعال النيران في قاعة مهرجان الجونة السينمائي قبل ساعات قليلة من انطلاق المهرجان، ما نتج عنه إصابات باختناق جراء الدخان الكثيف المتصاعد من حريق مهرجان الجونة، وجاري حصر عدد المصابين وإسعافهم.

10 سيارت إطفاء للسيطرة على حريق الجونة

ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مهرجان الجونة، الذي التهم القاعة الرئيسية للاحتفال، بالإضافة إلى «الريد كاربت»، التي تحول جزء منها إلى رماد بينما الجزء الآخر، واصل راجل الإطفاء السيطرة على الحريق أعلاه.

أسباب حريق الجونة

ولم يعلن أي مسؤول حتى الآن عن أسباب حريق مهرجان الجونة السينمائي، أو حتى عدد المصابين ومن المقرر فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين عنه.

خسائر ضخمة في حريق الجونة

وعلى الرغم من أنّ النيران التهمت القاعة الرئيسية بالكامل، ووجود خسائر ضخمة إلا أنّه لم يتم تحديد حجم الخسائر حتى الآن.

مصير مهرجان الجونة بعد الحريق

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مصير مهرجان الجونة السينمائي المقرر انطلاقه غداً بسب الحريق، ولا أحد يعرف هل سيتم إلغاءه أم نقله إلى مكان آخر، بعد تفحم القاعة الرئيسية.