مصدر يكشف كواليس حريق قاعة افتتاح مهرجان الجونة

آثار حريق قاعة افتتاح مهرجان الجونة حالة من الذعر لدى الفنانين والإعلاميين من حضور المهرجان، وذلك قبل ساعات قليلة من إقامة المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة من المهرجان في الساعة الثانية من ظهر اليوم، وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات الجونة السينمائي مساء غدا الخميس.

حريق قاعة افتتاح مهرجان الجونة: لم يتم تحديد حجم الخسائر

وكشف أحد المصادر بالمهرجان لـ «الوطن»، كواليس حريق قاعة افتتاح مهرجان الجونة، موضحا أن جرت السيطرة على الحريق الذي ظل مشتعلا لعدة دقائق، متابعا: «اندلع الحريق في القاعة الرئيسية المخصصة لإقامة الفعاليات، وحتى الآن لم يحدد حجم الخسائر الناتجة عن الحريق، وكذلك الإعلان عن عدد المصابين في الحادث».

وأضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية دفعت بعدد من سيارات الإطفاء التي وصل عددها إلى 5 سيارات، للسيطرة على الحريق الذي شب في القاعة الرئيسية للمهرجان.

وأوضح المصدر داخل إدارة المهرجان لـ «الوطن»، أن مكان الحريق ليس له علاقة بمكان إقامة المؤتمر الصحفي، المقرر إقامته خلال الساعات المقبلة.

حريق الجونة لن يؤثر على انعقاد المؤتمر الصحفي للمهرجان

ويقام في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر الجاري، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين من مصر والوطن العربي، من بينهم يسرا، ليلى علوي وإلهام شاهين، بالإضافة إلى صناع السينما العالميين.

ويقدم الفنان محمد رمضان أغنية افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، بالتعاون مع المغني من أصل مغربي «ريد وان»، بينما يتولى حسام الحسيني إخراج حفل العرض الغنائي، وتقدم الإعلامية ناردين فرج حفل الافتتاح، الذي يشهد تكريم الفنان أحمد السقا، والممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري.