7 إصابات باختناق في حريق الجونة.. ونقل الضحايا للمستشفى «فيديو»

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، موجود في مقر مهرجان الجونة السينمائي، إنّ الحريق الذي اندلع اليوم في قاعة المؤتمرات المقرر أن تشهد افتتاح مهرجان الجونة غدا، لم يسفر عن خسائر كبيرة بها، موضحا أنّه جرى الاستعانة بسيارات إطفاء نجحت في إخماد الحريق.

7 إصابات باختناق في حريق مهرجان الجونة

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ هناك 7 حالات مصابة باختناق فقط إثر الحريق، وهناك انتشار كبير لفرق الإسعاف لتمريض المصابين.

وتسبب حريق قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي اندلع قبل قليل، في وقوع عدد من الإصابات لم يجري حصرها حتى اللحظة، فضلًا عن تفحم السجادة الحمراء أو الريد كاربت، التي كانت من المفترض أن تستقبل النجوم خلال حفل الافتتاح مساء غد الخميس.

السيطرة على حريق مهرجان الجونة

وبعد اندلاع حريق الجونة وصلت نحو 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين، فضلًا عن وصول عدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق، الذي لم تتكشف أسبابه حتى الآن، كما وصلت الأجهزة الأمنية في مدينة الغردقة إلى موقع الحريق.

بث مباشر من موقع حادث حريق ريد كاربت مهرجان الجونة

نقل مصابي الحادث لمستشفى الجونة

وشهدت القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة، حالة من الذعر بين الحضور وزحامًا شديدًا سواء من ضيوف المهرجان، أو العاملين بالفندق الذي يقام به حفل الافتتاح، في محاولة منهم للسيطرة على الحريق ومساعدة رجال الإطفاء، من خلال الاستعانة بمياه حمام السباحة للسيطرة على النيران المشتعلة، ونقل الأشخاص المصابين وتوصيلهم إلى سيارات الإسعاف، تمهيدًا لنقلهم لمستشفى الجونة.