أمريكا تبحث مع 30 دولة تطورات ملف الأمن السيبراني وتستبعد روسيا

تجري الولايات المتحدة الأمريكية محادثات عن استراتيجية الأمن السيبراني بدءا من اليوم ولمدة يومين مع 30 دولة في حين تستبعد فاعلا رئيسيا هو روسيا وذلك وسط شيوع هجمات برامج الفدية.

«الدولة التي تستضيف، بعلم أو دون علم، العديد من العصابات الإجرامية التي تقف وراء هجمات برامج الفدية لم يتم دعوتها إلى اجتماع يستمر يومين ويبدأ اليوم الأربعاء لتطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة التهديد» وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

أمريكا تجرى محادثات مع 30 دولة عن الأمن السيبراني

وأوضح مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، أنه من المقرر أن تركز المناقشات التي تجرى عبر تقنية الواقع الافتراضي جزئيا على الجهود المبذولة لتعطيل ومقاضاة شبكات برامج الفدية مثل تلك التي هاجمت شركة خطوط أنابيب أمريكية كبرى في مايو.

ونسب الهجوم على خط أنابيب كولونيال، الذي أدى إلى نقص الغاز على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، إلى عصابة من مجرمي الإنترنت في روسيا.

فيما يعكس استبعاد دولة مرتبطة ارتباطا وثيقا بظاهرة برامج الفدية العالمية العلاقات الضعيفة بشكل عام بين موسكو وواشنطن، وعلى الرغم من ذلك استخدمت الولايات المتحدة «قناة مخصصة» للتعامل مع الأمن السيبراني مع روسيا.

بايدن ناقش مع بوتين سابقا مسألة مجرمي الإنترنت في روسيا

فيما أشار المسؤول في الإدارة الأمريكية، إلى أنه منذ أن أثار الرئيس جو بايدن المسألة مباشرة مع الرئيس فلاديمير بوتين هذا الصيف في قمة وفي مكالمة هاتفية سابقة، كانت هناك «مناقشات صريحة» حول مجرمي الإنترنت الذين يعملون داخل حدود روسيا، مضيفا «شاركنا ونشارك المعلومات المتعلقة بجهات فاعلة إجرامية محددة داخل روسيا، وقد اتخذت روسيا خطوات أولية وتواصل اتخاذها».