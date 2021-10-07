بوتين يحث «جازبروم» على تنفيذ بالتزاماتها بشأن نقل الغاز عبر أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا ينبغي لشركة جازبروم زيادة إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب جديدة تتجاوز أوكرانيا، رغم أن ذلك مفيد، وبحسب وكالة تاس الروسية، ويعتقد الرئيس الروسي أن شركة جازبروم يجب أن تستمر في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوريد الغاز للاتحاد الأوروبي.

ينبغي عدم تقويض مصداقية «جازبروم»

ونقلت الوكالة الروسية عن بوتين، خلال اجتماع بشأن تطوير قطاع الطاقة قوله: "من الضروري الامتثال الكامل للالتزامات التعاقدية للنقل، ونقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا، من خلال نظام نقل الغاز في أوكرانيا، وأولا يجب ألا نضع أي شخص في موقف صعب، بما في ذلك أوكرانيا، على الرغم من جميع الجوانب المتعلقة بالعلاقات الروسية الأوكرانية، وثانيًا يجب ألا نقوض مصداقية شركة جازبروم كشريك موثوق به وموثوق به تمامًا من جميع النواحي".

وتابعت الوكالة بأن بوتين وجه حديثه لوزير الطاقة نيكولاي شولجينوف قائلا: "أطلب منك، كوزير للطاقة، أن تعالج هذه القضايا وأن تبقى تحت سيطرتك الشخصية وأن تتأكد من أن جازبروم تفي بجميع التزاماتها التعاقدية لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا".

اللجوء لخيارات «أرخص» بخلاف الأنبوب الأوكراني

كما أشار الرئيس الروسي إلى أنه لا ينبغي لشركة جازبروم زيادة إمدادات الغاز عبر خطوط أنابيب جديدة تتجاوز أوكرانيا، موضحا: "تعتقد شركة جازبروم أن اللجوء لأنابيب غاز أخرى هو شيء أكثر قابلية للتطبيق من الناحية الاقتصادية، بل سيكون من المربح دفع غرامة لأوكرانيا، ولكن لزيادة حجم الضخ من خلال الأنظمة الجديدة على وجه التحديد بسبب الظروف التي ذكرتها، سيكون هناك المزيد من الضغط في الأنبوب، مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل في الغلاف الجوي، وسيوفر ذلك أموالا، حوالي 3 مليارات دولار في السنة، لكني أطلب منكم عدم القيام بذلك"