افتتاح أول مستشفى لأطفال التشوهات الخلقية بالمجان في الإسكندرية

في محاولة لرفع المعاناة عن مرضى الاختلافات الخلقية من الأطفال، افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مستشفى «نيل الأمل لجراحات الأطفال والاختلافات الخلقية»، وهو أول مستشفى متخصص بالمجان لأطفال الاختلافات الخلقية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بتكلفة 250 مليون جنيه بمساهمة المجتمع المدني، بمنطقة ميامي بنطاق حي المنتزة أول.

أول مستشفى للاختلافات الخلقية

وقال محافظ الإسكندرية إن مستشفى نيل الأمل لأطفال الاختلافات الخلقية، صرح عظيم علي أرض الإسكندرية، لافتاً إلى أن المستشفى كان بمثابة حلم، وبتكاتف جهود الجميع أصبح اليوم حقيقة، ونشهد اليوم مولد أول مستشفى بالمجان متخصص على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط ويضاهي المستشفيات الكبري، وأشاد بمستوى التجهيزات، مشيراً إلى أن المستشفى يضم أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة.

ووجه المحافظ باسمه وباسم مواطني الإسكندرية جزيل الشكر والتقدير إلى المجتمع المدني ورجال الأعمال الذين ساهموا وشاركوا في التبرع لبناء هذا الصرح العظيم، مؤكدا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم والرعاية للمستشفى لخدمة أطفالنا على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح «كرام الكردي»، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «نيل الأمل»، أن المستشفى يأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة، وأشار إلى أنه يضم أكبر عناية مركزة تسع لأكثر من 40 مريضا من حديثي الولادة وأطفال الاختلافات الخلقية، وأول وأكبر مركز أشعة تشخيصية للأطفال، ومركز البحث العلمي ومعامل الجينات، ووحدة طب الأجنة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ووحدة العمليات الجراحية والمناظير لتقديم العمليات في كافة التخصصات الدقيقة والمستعصية، فضلا عن 20 عيادة تخصيصية وتكاملية ومركز تأهيلي، وتبلغ سعة المستشفى 62 سريرا و3 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

حضر الافتتاح، أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والحاج كرام كردي عبدالفتاح رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل، والدكتور صابر وهيب رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد عبد الملاك مدير عام المستشفى، ومايكل سيمس المدير الإقليمي لشركة سيمنز، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول.