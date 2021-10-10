محافظ الإسكندرية لطالبات الثانوية: «كل يوم كمامة وكحول»

أعطى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، عددًا من التعليمات لطالبات الثانوية العامة، والتي تبدأ من ارتداء الكمامة مع ضرورة وجود الكحول والمواد المطهرة وغسل الأيدي، وذلك بشكل يومي، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم في الاستراحة.

وتفقد محافظ الإسكندرية، عددًا من المدارس بالمحافظة، في أول أيّام العام الدراسي الجديد 2021 / 2022؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارتا التربية والتعليم والصحة، وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقال «الشريف»، إن مدارس الإسكندرية البالغ عددها 2721 مدرسة، انتظمت في اليوم الدراسي، مشيراً إلى أنه تم إدخال 476 فصلاً الخدمة لأول مرة هذا العام لخفض كثافات الفصول، بالإضافة إلى انتظام جميع العاملين بالمدارس الحكومية والدواوين والبالغ عددهم 56995.

وخلال الجولة التفقدية، أشاد المحافظ بدور وزارة التربية والتعليم في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال بدء العام الدراسي الجديد.

أول يوم دراسة بالإسكندرية

وشدد «قنصوة»، خلال تفقده مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات التابعة لإدارة وسط التعليمية، على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات داخل المدرسة، مؤكدا على مراعاة التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي؛ حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

محافظ الإسكندرية يوجه بالاعتماد على الكتاب المدرسي

كما وجه المحافظ، الطلاب بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسي، وكذا استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، والبعد عن الدروس الخصوصية، مؤكدا أن المعلم عليه دور كبير لخلق جسور الثقة بينة وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة وإعطاء الطالب الثقة في نفسه، مشددا على أهمية دور الأسرة في التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

وأكد أنه تم التنبيه على كافة رؤساء الأحياء بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وفق إرشادات وزارة الصحة والسكان، فضلا عن التطهير والتعقيم المستمر للمدارس، وعمل ملصقات توعية للطلاب حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف أنه من المقرر إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد طوال الشهر في الإذاعة المدرسية والأنشطة التربوية المختلفة لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وإبراز دور القوات المسلحة في حماية بلدنا.

وأوضح سعد، أن هذا العام الدراسي يشهد إدخال عدد من المدارس في الخدمة؛ مثل المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدرسة GİT للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة WE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالتعليم الفني وفقاً لاحتياجات سوق العمل.