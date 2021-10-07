محافظ الإسكندرية: دخول جميع الشواطئ مجانا بداية من 10 أكتوبر

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن دخول جميع شواطيء الإسكندرية مجاناً تماماً بدون دفع أي رسوم اعتباراً من 10 أكتوبر الجاري، وذلك لمواطني الإسكندرية الراغبين في التريض علي رمال الشواطيء.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم لتكريم العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بشاطيء المندرة المجاني، تزامنا مع إنتهاء موسم صيف 2021، بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء عبد الله سحلول مستشار المحافظ، وجميع العاملين بالإدارة.

محافظ الإسكندرية يكرم العاملين

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كرم رجال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، وذلك خلال الحفل الذي تم تنظيمه بشاطيء المندرة المجاني بمناسبة ختام موسم صيف 2021.

وقال المحافظ إن أقل ما يمكن تقديمه لجميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة هو صرف مكافأة مالية جيدة نظراً لما قدموه من إنجازات مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه هذا العام لم يتحقق من قبل وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

كما قدم المحافظ الشكر لمستأجري شواطئ الإسكندرية على تعاونهم والتزامهم التام بجميع التعليمات والإجراءات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة، وطالب المحافظ جميع العاملين بالإدارة المركزية ببذل المزيد من الجهد والاستعداد الجيد خلال موسم صيف العام القادم .

فيما تم إعلان نتيجة مسابقة أفضل شاطئ على مستوى المحافظة خلال موسم صيف 2021، حيث جاء شاطئ «وانلي السياحي»، كأفضل شاطئ بالقطاع الشرقي، وشاطئ «بليس ٢ المميز»، أفضل شاطئ بقطاع العجمي، وشاطئ السرايا أفضل شاطئ عام.