نادي الطيران اللبناني لـ«الوطن»: برج المراقبة رصد سقوط طائرتنا بالبحر

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني من طراز «سيسنا 172» في البحر مقابل معمل سانيتا في منطقة حالات، وقيام قوات الأمن بالبحث عن شابين كانا على متنها.

من جانبه قال مكتب الإتصال الإعلامي لنادي الطيران اللبناني، إن جميع الإجراءات اللازمة اتخذت في وقتها فور وصول خبر وقوع الطائرة المدنية قبالة ساحل حالات، مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة اللبنانية استنفرت لوضع كل القدرات والخبرات والآليات في عمليات الإنقاذ، وقد عاينت موقع سقوط الطائرة من الجو ومن البحر.

وأضاف المكتب لـ«الوطن»: «قبل الحادث مباشرة كان آخر اتصال بين برج المراقبة والطائرة، حيث إن بعد وقوع الحادث أبلغنا برج المراقبة الذي كان طاقم الطائرة يتابع معه، بسقوطها في البحر».

القوات الجوية والبحرية اللبنانية تبحث عن ضحايا الطائرة الغارقة

وصدر بيان عن الدفاع المدني اللبناني جاء فيه: «بتاريخ اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 وفور شيوع نبأ سقوط طائرة تدريب مقابل شاطئ حالات – جبيل، باشرت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني الساعة 10.30عمليات البحث عن مفقودَين كانا على متن الطائرة، بمؤازرة مغاوير البحر في الجيش اللبناني وطوافتين تابعتَين للقوّات الجوية، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار».

وأضاف البيان: «يتركز البحث حاليا ضمن دائرة واسعة على مسافة كم واحد من شاطئ بلدة «حالات» وتتراوح الأعماق فيها بين 30 و35 متراً وتتناوب في البحث فرق من الغطّاسين التابعين للدفاع المدني في ظروف دقيقة للغاية بسبب حركة الموج والرياح في تلك المنطقة، وقد أعطى العميد ريمون خطّار تعليماته إلى وحدات الدفاع المدني المعنية بالإنقاذ والإسعاف للتواجد في منطقة العمليات بكامل طواقمها للتدخل الفوري عند الاقتضاء، إلى حين العثور على المفقودَين».

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد أجرى اتصالا بقيادة الجيش اللبناني، وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر مقابل «حالات» والبحث عن شابين كانا على متنها، كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ، بحسب موقع لبنان 24.