إخماد حريق ضخم اندلع في منشأة نفطية جنوبي لبنان

أخمد رجال الإطفاء حريقا ضخما شب في صهريج تخزين في إحدى منشآت النفط الرئيسية جنوبي لبنان، اليوم الاثنين، بعدما تصاعد عمود أسود كثيف من الدخان إلى السماء.

وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن الحريق اندلع عندما كان عمال ينقلون البنزين من خزان إلى آخر، في بلدة الزهراني الساحلية.

وأشار «فياض» إلى أن ما يقرب من 250 ألف لتر من البنزين احترق خلال الحريق، الذي استمر أكثر من 3 ساعات، ولم ترد أنباء عن إصابة أحد، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأكد وزير الطاقة للصحفيين في المنشأة، أن «الوضع الآن تحت السيطرة الكاملة تقريبا»، منوها إلى أن البنزين مخصص للجيش اللبناني.

A large fire broke out near the oil facilities in Al-Zahrani, followed by a loud explosion sound #الزهراني pic.twitter.com/dAC0obH5YU