إخماد حريق ضخم اندلع في منشأة نفطية جنوبي لبنان

أخمد رجال الإطفاء حريقا ضخما شب في صهريج تخزين في إحدى منشآت النفط الرئيسية جنوبي لبنان، اليوم الاثنين، بعدما تصاعد عمود أسود كثيف من الدخان إلى السماء.

وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن الحريق اندلع عندما كان عمال ينقلون البنزين من خزان إلى آخر، في بلدة الزهراني الساحلية.

وزير الطاقة اللبناني: احتراق 250 ألف لتر من البنزين خلال الحريق

وأشار «فياض» إلى أن ما يقرب من 250 ألف لتر من البنزين احترق خلال الحريق، الذي استمر أكثر من 3 ساعات، ولم ترد أنباء عن إصابة أحد، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأكد وزير الطاقة للصحفيين في المنشأة، أن «الوضع الآن تحت السيطرة الكاملة تقريبا»، منوها إلى أن البنزين مخصص للجيش اللبناني.

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A large fire broke out near the oil facilities in Al-Zahrani, followed by a loud explosion sound #الزهراني pic.twitter.com/dAC0obH5YU — LEB news (@HusseinS2004) October 11, 2021

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الاثنين.

سبب الحريق غير معلوم

وأغلقت السلطات الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، والذي يمر عبر الزهراني، لكن أعيد فتحه بعد إخماد الحريق.

وتقع بلدة الزهراني على بعد نحو 50 كيلو مترا، جنوبي بيروت، بينما موقع الحريق بالقرب من إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في لبنان، والتي توقفت عن العمل منذ يومين؛ بسبب نقص الوقود.

وقال ريمون خطار، رئيس إدارة الدفاع المدني، لقناة «ام تي في» المحلية، إنهم يعتقدون أن الناقلة كانت تحتوي على 300 ألف لتر من البنزين، مشيرا إلى أن العمل ركز على إطفاء الحريق، وتبريد ناقلة قريبة؛ لمنعها من الاشتعال.

ويخزن الوقود في منشأة الزهراني منذ خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت تديرها شركة «ميديتيريان ريفينيري» أو «ميدريكو».

ويأتي حريق اليوم الاثنين، بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل 215 شخصا على الأقل، وإصابة الآلاف، وتدمير المرفأ والأحياء المجاورة.

وفي وقت سابق هذا العام، عثرت شركة ألمانية على مواد نووية خطيرة مخزنة في منشأة الزهراني.