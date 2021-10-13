فوز 3 كتاب مصريين بجائزة «كتارا» للرواية العربية 2021

أعلنت جائزة «كتارا» للرواية العربية، أسماء الفائزين بالدورة السابعة 2021، وتصدّرت مصر القائمة حيث فاز روائيين مصريين بجائزتين من الجوائز الخمسة المخصصة للرواية المنشورة، وهما: الكاتب أحمد القرملاوي عن روايته «ورثة آل الشيخ»، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، والكاتب أيمن رجب طاهر عن روايته «الهجانة» عن دار «كيان» للنشر والتوزيع.

فرع الروايات العربية المنشورة

كما فاز بجائزة «كتارا» 2021 فئة الروايات العربية المنشورة، كل من الكاتب نادر منهل حاج عمر، من فلسطين عن رواية «مدن الضجر»، وفجر يعقوب من فلسطين، عن روايته «ساعات الكسل- يوميات اللجوء»، والحبيب السالمي من تونس عن روايته «الاشتياق إلى الجارة».

فرع الروايات العربية غير المنشورة

وفيما يخص فرع الرواية العربية غير المنشورة، فازت روايات كل من: محمد عبدالهادي، مصر، عن رواته «البلاد قش ملتهب»، وجيد آل غرب من العراق عن رواية «سكرة مزامير الدم»، وليد أحمد من تونس عن رواية «الفرداش»، يونس أوعلي، من المغرب، عن رواية «أحلاس.. ذاكرة أليمة في المدى».

جائزة «كتارا»

وجائزة «كتارا» للرواية العربية هي جائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي، «كتارا» في بداية عام 2014، وتديرها المؤسسة وتوفر الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.

تهدف الجائزة إلى ترسيخ حضور الروايات العربية المتميزة عربياً وعالمياً، وإلى تشجيع وتقدير الروائيين العرب المبدعين للمضي قدماً نحو آفاق أرحب للإبداع والتميز، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الاهتمام والإقبال على قراءة الرواية العربية وزيادة الوعي الثقافي والمعرفي.

وتلتزم جائزة «كتارا» بالتمسك بقيم الاستقلالية، الشفافية والنزاهة خلال عملية اختيار المرشحين، كما تترجم أعمال الفائزين إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، ونشر وتسويق الروايات غير المنشورة، وكذلك تفتح الجائزة باب المنافسة أمام دور النشر والروائيين على حد سواء.