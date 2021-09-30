الجامعة الأمريكية تصدر ترجمة رواية «الصاد شين» لحمدي أبو جليل

أعلن الكاتب الروائي حمدي أبو جليل صدور الترجمة الإنجليزية لروايته «قيم وسقوط الصاد شين» عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعنوانها الإنجليزي الجديد «رجال ابتلعو الشمس»، ومن المقرر طرح الرواية قريبا في مكتبات مصر والعالم.

وذكر حمدي أبو جليل في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا العمل هو الرابع المترجم له للغة الأولى في العالم، لافتًا إلى أن الجامعة الأمريكية ستطلق الطبعة الأولى في أوروبا وأمريكا، وستقوم بالتوزيع في مكتباتها بالخارج وفي معارض الكتب العالمية التي تشارك بها.

ولفت «أبو جليل» إلى أنه أول مرة يشعر بالجهد في الترجمة بسبب دقة المترجم همفري ديفيد، قائلًا «همفري مترجم مهم، وترجم قرابة العشرين عملا من العربية للإنجليزية، وله كتاب مشترك عن العامية المصرية أصدرته هيئة الكتاب، وعندما طلبت الجامعة الأمريكية التعاقد على ترجمة الرواية لم اشترط إلا أن يترجمها همفري، خاصة أن لغة الرواية تعتمد على مزيج من اللهجات، ويصعب ترجمتها على أي مترجم».

وتابع: «مشروع الترجمة بالجامعة الأمريكية له عيوب كثيرة، منها انعدام الترويج للعمل، حيث يقتصر التوزيع فقط في مقرات الجامعة الأمريكية في العالم، باعتباره نشر جامعي، ولكن نحن ككتاب ليس أمامنا إلا الجامعة الأمريكية التي تعتبر الأولى في مجال الترجمة بالعالم».

من هو حمدي أبو جليل

وصدرت رواية «قيام وانهيار الصاد شين» عن دار ميريت للنشر والتوزيع 2018، وهي الثالثة لحمدي أبو جليل، بعد «لصوص متقاعدون» وهي روايته الأولى التي صدرت عام 2002 وترجمت للإنجليزية والفرنسية والإسبانية، و«الفاعل» التي حصدت جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية.

واستغرق حمدي أبو جليل ما يقرب من 10 سنوات لكتابة روايته «قيام وانهيار الصاد شين»، ونشر بعدها رواية «اليد الحجرية» الصادرة عن الهيئة العامة المصرية للكتاب.

يشار إلى أن حمدي أبو جليل ولد في الفيوم في أغسطس 1968، وصدر له بالإضافة إلى إنتاجاته الأدبية مع الرواية والقصة، كتابي «القاهرة شوارع وحكايات» و«القاهرة جوامع وحكايات» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.