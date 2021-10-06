نجل الغيطاني: لدي رواية عن «إبراهيم الرفاعي» جاهزة لتنفيذها كعمل فني

قال المستشار محمد جمال الغيطاني، نجل الأديب والروائي الراحل جمال الغيطاني، الذي كان مراسلًا على الجبهة في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، إنه كان سعيدًا للغاية لمشاركته فى الندوة التثقيفية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن والده كان مقيما على الجبهة، وكان ينقل الشغل ويعود لموقعه، كما أن والده كان مهتما بتقديم عمله على أعلى قدر لتحرير الأرض، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد».

تعلمت تاريخ مصر العظيم من والدي المقاتل المحب لمصر وجيشها

وأضاف «الغيطاني»، أنه تعلم تاريخ مصر العظيم من والده المقاتل المحب لمصر وجيشها، الذي عمل مراسلا على الجبهة في الفترة من 1968 وحتى 1974، كما أن والده كتب أشياء كثيرة مميزة للجيش المصري على الجبهة، موضحًا أن والده كان يشاهد التضحيات التى كانت تقدم من الأبطال، مؤكدًا أن والده احتفظ على مكتبه بقطعة من أول طائرة أسقطت في 30 يونيو 1970، إلى جانب فوارغ طلقات دانات قصف المدفعية المصرية على تحصينات العدو في معارك الاستنزاف.

ذكرى الأبطال يجب أن تظل حية

وأوضح نجل الأديب والروائي جمال الغيطاني، أن والده زرع في الأسرة حب مصر وجيشها، بالعلم والمعرفة وليس فقط بالكلام على مدار حياتهم، موضحًا أن ذكرى الأبطال يجب أن تظل حية، ويكون هناك أعمال فنية تجسد ذلك، موضحًا أن لديه رواية عن القائد إبراهيم الرفاعي جاهزة لتنفيذها كعمل فني، وسيجري إهدائها للجيش «احنا كلنا تحت أمر الجيش المصري»، كما أن الجيش لم يخرج يوما غازيا أو معتديا وإنما ظل دوما مدافعا عن الحضارة.