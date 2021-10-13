بعد غياب سنوات عن السوشيال ميديا، بحث الجمهور عن أول ظهور للفنانة نيفين مندور بعد خروجها من السجن، حيث انتشرت صورة جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي في عيد ميلاد أحد أصدقائها بعد سنوات من الغياب.

حقيقة صورة نيفين مندور مع صديقها بعيد ميلاده

وبالبحث عن الصورة، اتضح أن الفنانة نيفين مندور قد نشرتها منذ عام 2014، وكانت في حفلة خاصة مع صديق لها بعيد ميلاده.

أول ظهور للفنانة نيفين مندور بعد خروجها من السجن

وظهرت نيفين مندور الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ «فيحاء» بعدما فقدت الكثير من وزنها، ويعود لقب فيحاء إلى الدور الشهير التي قدمته مع الفنان محمد سعد في فيلم «اللي بالي بالك».

معلومات عن الفنانة نيفين مندور

- من مواليد 28 نوفمبر 1972.

- تخرجت من جامعة American city university.

- كان ظهورها محسوب في بداية مشوارها الفني، حيث شاركت في المسرحيات المدرسية وفي الجامعة.

أهم أعمال نيفين مندور

- قدمت أول بطولة لها من خلال فيلم «اللي بالي بالك» من خلال شخصية فيحاء وحققت نجاحًا كبيرًا.

- قدمت مسلسل «راجعلك يا اسكندرية» مع الفنان خالد النبوي، واختفت بعدها لمدة 8 سنوات.

- وقفت على خشبة المسرح في نفس العام، وشاركت في بطولة مسرحية «دليلة وشربات» من بطولة الفنان الراحل عبد الله محمود وفادية عبد الغني.

- شاركت في المسلسل الكوميدي «مطعم تشي توتو» من بطولة فاروق الفيشاوي، وسمير غانم، كريمة مختار وصلاح عبد الله.

- تم إلقاء القبض علي نيفين مندور مرتين، أولهما في عام 2013، حيث تم القبض عليها برفقة شابين داخل سيارة أثناء محاولتهم الفرار من كمين.

- في عام 2016، تم إلقاء القبض عليها مرة أخرى في قضية مماثلة والحكم عليها بالسجن، ثم إخلاء سبيلها بضمان الإقامة.

- اختفت نيفين عن الأنظار منذ سنوات، وفضلت أن تعيش في زاوية بعيد عن أعين الجمهور.

- تشارك نيفين جمهورها باستمرار عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، أدعية وسور قرآنية يومياً.