3 شائعات طاردت نجوم الفن في 10 أيام.. آخرها محمد سعد

أثارت شائعة وفاة الممثل محمد سعد، جدلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ترددت خلال الساعات الماضية شائعة وفاته متأثرا بفيروس «كورونا»، ما دفعه إلى الرد تعبيرا عن استيائه، واصفا مروجي الشائعات بـ«أشخاص مش كويسين».

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، الشائعات التي تعرض لها نجوم الفن خلال الـ10 أيام الماضية.

محمد سعد عن شائعة وفاته: «حسبي الله ونعم الوكيل»

تصدر الفنان محمد سعد محركات البحث مساء أمس، نتيجة لانتشار شائعة وفاته متأثرا بفيروس «كورونا»، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي للفنان، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن ما يتم تداوله عبر الصفحات المجهولة، عار تماما من الصحة.

وأعرب الفنان محمد سعد عن استيائه الشديد من شائعة وفاته، حيث قال لـ «الوطن»، إنه فوجئ بانتشار هذه الشائعة على نطاق واسع، قائلا: «اللي عمل كده حد مش كويس، لأن الشائعات دي بتقلق الأهل والأقارب والصحاب، وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات».

محمد التاجي عن شائعة وفاته: «السوشيال ميديا عمالة تنشر شائعات»

كما طالت شائعات الوفاة الفنان محمد التاجي، بعد تردد شائعة حول تدهور حالته الصحية أو وفاته، وذلك بعدما أجرى عملية جراحية مؤخرا بأحد المستشفيات، ما دفع هذا الفنان للرد على ما تم تداوله بالنفي، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وقال التاجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع علي شاشة «cbc»، إنه أجرى عملية جراحية، ولكنه خرج من المستشفى بعد يومين من إجرائها، مؤكدا أن حالته الصحية بخير، وأن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة عارٍ تماما من الصحة.

وتابع التاجي «كلموا بنتي ليطمئنوا علي، وقالت لهم ده خلاص عمل العملية وبيفوقوه جوا، فجأة الكلام اتحول على السوشيال ميديا وكتبوا (صلوا من أجله)، ما أنا كويس أهو، لدرجة إن أنا كنت لسه بفوق من البنج وعملت فيديو لايف عشان أقولهم إن أنا كويس ويصدقوا».

أسامة عباس عن اختفائه الفني: «توقفت عن قبول أعمال منذ سنين بسبب ضعفها»

تردد اسم الفنان القدير أسامة عباس كثيرا خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك نتيجة لما تم ترويجه من شائعة حول تغريدة زائفة والتي تتضمن مطالبته بالمشاركة في أي عمل فني، لأنه بلا عمل، بحسب زعم التغريدة.

ومن ناحية أخرى، أوضح الفنان أسامة عباس شكره لمروجي الشائعات، لأنهم السبب في تذكير الجمهور به، رغم توقفه عن العمل منذ سنين، بناء على قراره الشخصي.

وأوضح عباس خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يعرض على شاشة «mbc» مصر، أن سبب توقفه عن العمل الفني، هو ضعف الأعمال التي تعرض عليه، قائلا: «توقفت عن قبول أعمال منذ سنين بسبب ضعف ما يعرض».