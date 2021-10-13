سيدة تقيم دعوى طلاق للضرر من زوجها.. «سرق ميراثي وبنى منزل لأسرته»

رفعت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها المدعو «سامح» بـ محكمة الأسرة بالعباسية، بعد نصبه عليها وسرق 3 ملايين ونصف المليون ميراثها من أهلها، وبنائه منزلاً لأهله، بعد أن وهمها ببناء مشروع لأبنائها، حسبما قالت في الدعوى المقامة منها.

لجأت السيدة الأربعينية لرفع الدعوى القضائية بسبب استحالة العشرة بينها وبين زوجها بعد فعلته، وأنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود اللَّه تعالى بسبب هذا البُغض، فتقدمت بطلب طلاق للضرر، حسب قولها في الدعوى.

قالت الزوجة البالغة من العمر 45 عامًا: « تقدم لي زوجي منذ 23 عامًا، وتزوجنا زواجًا تقليديا، وبطبيعة الحال وافقنا عليه، فكان شاب متدين ومهذب وطموح، وتزوجنا بعد عام من الخطبة».

وتابعت الزوجه حديثها بقولها إنها تزوجت منه زواجاً شرعيًا، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته وطاعته حتى الآن، وأنجبت منه طفلتين، ولم يظهر لها أي نية سيئة طوال هذه السنوات، لكن الحياة بينهم انتهت.

سرق 3 ملايين ونصف

وعن تهديده لها، أضافت الزوجة: «بعد كل هذه السنوات من الزواج طمع زوجي في ميراثي من أهلي، ليخدعني بأنه سيأخد جزء من الأموال ليقيم مشروع يكون مصدر رزق لي ولأبنائي، وبعد شهرين فوجئت ببناء وتجديد منزل عائلته، ولم يقم أي مشروع، وعندما واجهته وطلبت منه أن يعيد الأموال، رفض وهددني بتطليقي، وعدم رد مستحقاتي وأخذ أبنائي مني وعدم رد الـ3 مليون ونصف ميراثي من أهلي".

طلاق للضرر

أشارت الزوجة في دعوى عريضة الطلاق التي أقامتها على زوجها، أنه امتنع عن دفع مصروفات أبناءه معتمدًا عليها، مؤكدة أنها خيّرته إما أن يكف عن تصرفاته أو تطليقه لها فرفض وهددها بتركها معلقة، وإجبارها على التنازل عن كافة حقوقها، «توجهتُ إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر والحفاظ على جميع مستحقاتي أنا وأبنائي».. هكذا تؤكد السيدة الأربعينية بعد أن ضاق خناقُها ولم تقدر على تحمل رجلاً غدر بها منتزعًا حقوق أبنائه أيضًا، ولا تزال الدعوى المقامة منها محل نظر وتداول من قِبل المحكمة.