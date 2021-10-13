كل ما تريد معرفته عن مشروع «زهور 15 مايو».. الزرايب سابقا

عقب تعرضها لعاصفة «منخفض التنين» في مارس 2020، والذي راح ضحيته عدد من سكان المنطقة، كان لابد من توفير مشروع سكني بديل للمنطقة العشوائية، وهو مشروع «زهور 15 مايو»، والذي يهدف إلى توفير حياة كريمة آدمية للمواطنين.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروع «زهور مايو» الزرايب سابقا، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ورئيس جهاز المدينة في بيانات سابقة.

كل ما تريد معرفته عن مشروع «زهور مايو» الزرايب سابقا

- جارٍ تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع.

- بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال الطرق الداخلية 90%.

- تم الانتهاء من أعمال الأرصفة وطبقات الأساس بجوار العمارات.

- كما بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال المرافق «شبكات الصرف – المياه» 95%.

- بجانب تنفيذ أعمال الطريق الرابط بين المدينة والإسكان الاجتماعي مرورا بمنطقة الزهور.

- جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال الكهرباء بالمشروع بمتوسط نسبة تنفيذ 80%.

- يبعد مشروع «زهور 15 مايو» عن منطقة «الزرايب» بنحو كيلو متر.

- يضم المشروع 40 عمارة سكنية، بإجمالي 1008 وحدات سكنية.

- المشروع ليس مشروعًا سكنيًا فقط، بل مشروعًا متكاملًا، يضم جميع الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، مع مراعاة طبيعة عمل السكان.

- يمتد المشروع على مساحة 68 فدانًا.

- سيتم الانتهاء من المشروع نهاية يونيو المقبل.

- التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع نحو 550 مليون جنيه.

- يضم مشروع «زهور 15 مايو» 834 حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال، إضافة إلى منطقة لعمل مصانع تدوير المخلفات.

- كما يضم المشروع مدرسة، وحضانة، وكنيسة، ومسجدًا، ومركزًا طبيًا، وسوقًا تجاريًا.

- منطقة «الزرايب» من المناطق القديمة بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة، حيث يوجد بها السكان منذ عقود.

- شهدت منطقة زرايب 15 مايو، عاصفة «منخفض التنين»، فى مارس 2020.

- راح ضحية «عاصفة التنين» نحو 18 مواطنًا من السكان، نتيجة انهيار منازل شبيهة بـ«العشش» بالمنطقة، المبنية بالطوب الأبيض.

- بعد نحو شهر ونصف الشهر من الحادث الأليم، وفرت الدولة والجهات المعنية، مشروع سكني بديل لسكان المنطقة، وهو مشروع «زهور 15 مايو».