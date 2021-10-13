داعية: احذر الحديث بأسلوب غير لائق عن النبي و«اوعى العشم ياخدك»

خصص الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، حلقة اليوم من برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc» اليوم الأربعاء، للحديث عن خصائص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بمناسبة المولد النبوي، مشددًا على أن النبي هو مِنة الله على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يعلمهم الكتاب والحكمة، مضيفًا: «أيوة بنحتفل بالمولد النبوي، وهنأكل ولادنا حلاوة المولد، ونقول للدنيا كلها أعلنوا الفرح والسرور فقد اقترب مولد الرسول».

شفيع في يوم الدين

وأضاف «عبدالمعز»، قائلاً: «النبي محمد هو شفيعنا يوم الدين، وندعى الله باستمرار أن يحينا على سنته، ويتوفانا على ملته، وأن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى، وفي كل وقت من أوقات إجابة الدعاء نقول لله يارب اسقنا من يد الحبيب شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة، لأننا سنكون في أرض المحشر، وسيكون هناك حوض كبير ملأته الملائكة من مياه الجنة، وسوف نشرب منه لكي لا نعطش حتى ندخل الجنة».

صفات خاصة في الدنيا والآخرة

وتحدث الداعية الإسلامي عن خصائص انفرد بها النبي في الدنيا، وخصائص انفرد بها في الآخرة، موضحًا أن أول صفة هي «الوسيلة»، وهي أعلى درجة في الجنة، والصفة الثانية هي «الفضيلة»، وهي أن الله فضله بمراتب ومنزلة أعلى من أي شخص، وأيضا أعطاه «المقام المحمود»، وهي الشفاعة يوم القيامة، كما اختصه الله بـ«عهد وميثاق»، وهي أن الله بعث رسلا كثيرة للأرض، وكل رسول يؤخذ عليه ميثاق وعهد أن يبايع النبي محمد ليكون إمامًا للأنبياء، وكان كل نبي يُبعث إلى أهله، ولكن النبي محمد كان بشيرًا ونذيرًا لكافة البشر، والجن أيضًا، كما أن الله أرسل النبي رحمة للعالمين، وهي صفة اختص بها النبي.

الداعية الإسلامي: احذر الحديث بأسلوب غير لائق عن النبي

وحذر الداعية الإسلامي من أن البعض يتحدث عن النبي بأسلوب «ميصحش خالص»، والقرآن نهى عن ذلك، مشددًا على أن الله نهى المسلمين عن مناداة النبي باسمه العلم المجرد، وهناك آداب يجب اتباعها في الحديث عن الرسول، ونهى عن رفع الأصوات فوق صوت النبي، أو أن «تتكلم مع النبي زي ما بتتكلم مع واحد صاحبك، اوعى العشم ياخدك كده».