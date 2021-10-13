قيادات قبطية توزع حلوى المولد النبوي في مدارس الغردقة

شارك الأقباط في احتفالات المولد النبوي الشريف بمدينة الغردقة، حيث أجرى القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، جولة بعدد من مدارس مدينة الغردقة يرافقه كمال سليمان رئيس مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر، وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، ووزع القمص حلوى المولد النبوي الشريف على الطلاب والعاملين.

وقدم وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر التهنئة للطلاب والإداريين والمدرسين وسط جو من البهجة، كما أجرى الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر زيارة لمديرية أوقاف البحر الأحمر ومنطقة الأزهر الشريف وعدد من المصالح الحكومية لتقديم التهنئة لجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

الأنبا «إيلاريون» يحتفل بالمولد في المصالح الحكومية

وزار الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، عدة مصالح حكومية، لتقديم التهنئة بالمولد النبوي، والتقى برجال الدين الإسلامي، وعلى رأسهم الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ أحمد زرد، مدير عام الوعظ والفتوي بالمنطقة، والدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف المحافظة، لمشاركتهم الاحتفال بالذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك: دائما نتشارك المناسبات كنسيج واحد

وقال القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي، اليوم: «إننا في أجواء روحانية بذكرى عطرة وهي الاحتفال بالمولد النبوي مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جاء رحمة للعالمين.. دائما نتشارك الأعياد سويا تحت شعار أعيادنا واحدة بدافع الحب»، مؤكداً أن مصر كانت ومازالت وستكون نسيجا واحدا، تحت قيادة واعدة.