خطوات تحديث بيانات خدمة الإنترنت البنكي تجنبا للسرقة

يحرص الكثير من عملاء البنوك على استخدام خدمات الإنترنت البنكي، والتي تسهل عليهم خدمات الدفع الفوري للفواتير، ولجميع التعاملات المالية التي يمكن إجراءها من المنزل من خلال خدمة الإنترنت البنكي، وتطبيقات الهواتف المحمولة المختلفة لجميع البنوك، ولضمان الحفاظ على البيانات البنكية الخاصة بالعملاء، تقوم البنوك المختلفة بتحديث بيانات خدمة الإنترنت البنكي الخاصة بالعملاء بين الحين والآخر، لمنع سرقة بياناتهم مثل ما حدث منذ فترة زمنية قصيرة مع عملاء إحدى البنوك.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تحديث بيانات العملاء المستخدمين لخدمة الإنترنت البنكي، لتجنب سرقة بيانات العملاء، وفق خدمة عملاء عدد من البنوك، والتي اتفقت جميعها على الخطوات التالي:

خطوات تحديث خدمة الإنترنت البنكي في البنوك

- عندما تنتهي مدة صلاحية الرقم السري الخاص بالعميل، يقوم كل بنك بتحديد مدة صلاحية مختلفة، إذ يطلب البنك من العميل ضرورة تحديث البيانات الخاصة به في رسالة تظهر له عند استخدام الخدمة.

- يقوم المواطن بالدخول على الموقع الرسمي للبنك لخدمة الإنترنت البنكي BM Online أو بتحميل تطبيق BM Online من خلال Google Play أو APP Store وإدخال البيانات الخاصة به.

- إدخال بيانات رقم البطاقة البنكية.

- يليه إدخال بيانات بطاقة الرقم القومي الخاص به.

- إدخال رقم التعريف الشخصي للبطاقة البنكية.

- ثم يقوم العميل بعد ذلك بإدخال تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية.

- الموافقة على الشروط والأحكام التي تظهر للعميل في رسالة أمامه على الشاشة.

- إدخال اسم المستخدم الخاص بالعميل.

- إدخال كلمة المرور القديمة الخاصة بحساب العميل البنكي.

- تعيين كلمة المرور الجديدة الخاصة به، والتي يرغب في تغييرها، ثم يقوم بإعادة إدخالها مره أخرى في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على «حفظ»، لتظهر أمام العميل رسالة تفيد بتحديث البيانات الخاصة به.