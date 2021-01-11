لو عايز تحول فلوس خارج مصر.. 4 طرق سهلة وسريعة منها الإنترنت البنكي

يواجه البعض أحيانًا صعوبة في إرسال الأموال لأقاربهم أو أصدقائهم المقيمين خارج البلاد، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن أكثر الطرق أمانًا لإرسالها ووصولها بسهولة وفي وقت قصير، إذ يعرف عن عمليات تحويل الأموال خارج البلاد أنّها تستغرق وقتًا طويلًا.

وفي هذا الصدد؛ تقدم «الوطن» أبرز الطرق التي تمكنك من إرسال الأموال خارج مصر وأكثرها أمانًا على النحو التالي:

خدمة الحوالات الفورية الدولية

يقدم البريد المصري عبر شبكة البريد الدولية، خدمة تبادل الحوالات المالية الدولية مع العديد من دول العالم باستخدام تبادل البيانات الإلكترونية، وذلك باستخدام تقنيات تشفير البيانات المتطورة لضمان سلامة البيانات المرسلة عبر الشبكة البريدية.

ومن مزايا الخدمة أنّه يتم دفع جميع التحويلات الواردة بالعملة المحلية، كما يمكن الحصول على الخدمة من مكاتب البريد الواسعة الانتشار داخل مصر، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على التحويلات الواردة في أي مكان ملائم لهم، وتخضع الخدمة لنظام ولوائح الاتحاد البریدي العالمي.

خدمة التحويلات المصرفية

ويستطيع العملاء من خلال هذه الطريقة تحويل الأموال إلكترونيًا من حساب مصرفي إلى آخر، وتتميز هذه الطريقة بأنّها مجانية في معظم البنوك، إلا أنّ عملية التحويل تستغرق من يوم إلى يومي عمل، ويجب الاحتفاظ بإيصال الإيداع وإيصال السحب من البنك، حيث يقوم البنك بإرسال رسالة، عبر نظام آمن كـ(SWIFT Code)، إلى المصرف المستلم، وطلب تفعيل نقل الأموال وفقًا للتعليمات المعطاة.

خدمة الإنترنت البنكي

وتمكنك خدمة الإنترنت البنكي التي تتيحها العديد من البنوك المصرية لعملائها إمكانية التحويل لحسابات أخرى داخل البنك أو التحويل لأي حساب خارج البنك داخل أو خارج مصر، ولإتمام عملية تحويل الأموال بنجاح، عليك ‎‏اختيار الحساب الذي تُجري التحويل منه، وملء تفاصيل المستفيد والمبلغ والغرض من التحويل.

خدمة ويسترن يونيون

وتعد خدمة ويسترن يونيون من أشهر طرق نقل الأموال، إذ تستخدم هذه الطريقة لتحويل الأموال خارج مصر حيث يمكن إرسال الأموال واستلامها بشكل فوري بنفس الوقت وبنفس العملة المرسلة، إلا أنّ يفضل استخدامها في حالة تحويل مبالغ كبيرة فقط، ويتم التحويل والاستلام باستخدام بطاقة الرقم القومي ورقم الحوالة.