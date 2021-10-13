موعد إجازة المولد النبوي في السعودية، من المناسبات الدينية المهمة التي يترقبها السعوديون، وذلك نظرا لارتباطها بمولد نبي الإسلام محمد صلّى الله عليه وسلّم، فضلا عن ما يتبعها من روحانيات تهم المسلمين بجميع أنحاء العالم.

ومع دخول شهر ربيع الأول، يقترب موعد إجازة المولد النبويّ الشريف، احتفالا بقدوم نبي الإسلام محمد الذي أضاء الكون نورًا وضياءً.

وتمنح إجازة رسميّة بهذه المناسبة في مختلف البلاد الإسلاميّة، ومنها بالطبع المملكة العربية السعودية، لذلك يتسائل كثيرون من السعوديون، والمقيمون في المملكة العربية السعودية، عن موعد إجازة المولد النبوي في السعودية.

موعد إجازة المولد النبوي في السعودية

ويُوافق موعد إجازة المولد النبوي في السعودية اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، ذكرى المولد النبويّ الشّريف، فلقد كان مولد النبي محمّد صلّى الله عليه وسلّم مطلع فجر يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل.

ويتحدد موعد إجازة المولد النبويّ الشريف لهذا العام في المملكة العربية السّعوديّة، يوم الثلاثاء المُقبل الموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري لعام 2021، والموافق أيضا الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الحالي 1443هجري.

وسيشهد هذا اليوم، إجازة رسميًة في كل القطاعات العاملة في المملكة العربية السّعودية الخاصّة والعامّة، للمُشاركة في الاحتفال بمولد المُصطفى صلّى الله عليه وسلّم، وتستمر الإجازة لمدة يوم واحد، الموافق 19 أكتوبر على أن تعود كل القطاعات للعمل في اليوم التالي.

إجازة المولد النبوي في السعودية

وخلال موعد إجازة المولد النبوي في السعودية، تتنوع طريقة احتفال السعوديين بهذه المناسبة، فهناك من يحتفي بالمولد النبوي الشريف بصيامه، وذلك قدوةً برسولنا الكريم، وصحابته رضوان الله عليهم جميعًا، وهناك من يحتفي بالأدعية المأثورة لتمييز هذا اليوم بشيء يليق بذكرى مولد خير البشريّة.

وهناك من يحتفي بالمولد النبوي بإقامة أجواء إيمانية وموعظية للموعظة والتذكير بالسيرة المُحمدية، وهنالك من يكون الاحتفال لديه بإقامة الأناشيد الدينية المادحة لسيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، وهنالك من يحتفي بإعداد موائد الأطعمة وتوزيعها على البيوت، أو توزيع حلاوة المولد النبوي الشّريف.