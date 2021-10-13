موعد إجازة المولد النبوي ٢٠٢١ للقطاعين الحكومي والخاص

موعد المولد النبوي الشريف.. ارتفعت معدلات البحث عنه، إذ يحتفل به المسلمون ليس لكونه عيدًا، بل فرحة كبيرة بمولد أشرف خلق الله وهو النبي محمد، وتظهر السعادة في هذا اليوم على وجوه الكثيرين، إذ تقام المجالس التي تنشد فيها قصائد مدح النبي، وتشتري الأسر حلوى المولد النبوي، وتُهدي الأمهات خاصة قاطني القرى والأرياف علب الحلوى لأبنائهن في بيوت الزوجية، فهي عادة من عادات الصعيد، لذا ينتظر الجميع الإجازة بفارغ الصبر، لأنها تأتي مرة واحدة فقط خلال العام، إذ تمنح الحكومة إجازة المولد النبوي ٢٠٢١، رسميًا بأجر للقطاع العام والقطاع الخاص.

موعد المولد النبوي ٢٠٢١

حددت هيئة البحوث موعد إجازة المولد النبوي ٢٠٢١، والذي من المقرر أن يكون يوم 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443، الذي يوافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.

موعد إجازة المولد النبوي ٢٠٢١

ورغم أن المولد النبوي 2021 يأتي يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري، والموافق يوم الاثنين، إلا أن موعد إجازة المولد النبوي ٢٠٢١ يأتي يوم الخميس الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، عملا بقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في الأسبوع نفسه، فمن المتوقع أن يجرى ترحيل إجازة المولد النبوي ٢٠٢١ إلى يوم الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته.

يذكر أن موعد إجازة المولد النبوي ٢٠٢١، هي آخر أيام إجازات عام 2021 الرسمية، إذ إنه لا يوجد إجازات أخرى رسمية متبقية في هذا العام، على أن تكون أول إجازة رسمية تاليه تتبع إجازة المولد النبوي ٢٠٢١، هي إجازة رأس السنة الميلادية، والتي في الغالب تكون يوم 1 من العام الجديد.

ومن المتوقع أن يجرى ترحيلها ليوم الخميس التالي من الأسبوع نفسه، على أن يكون موعد الإجازة عملا بقرار ترحيل الإجازة يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022.