موعد إجازة المولد النبوي 2021.. رسميا الثلاثاء وقرار مرتقب بترحيلها

لا يزال الحديث يدور حول موعد إجازة المولد النبوي الشريف، لاسيما بعدما أثبت استطلاع هلال شهر ربيع الأول خطأ التقديرات الفلكية التي ذهبت إلى أن أول ربيع الأول سيكون الخميس وبناء عليه فإن 12 ربيع الأول، موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، سيكون يوم الإثنين 18 أكتوبر الجاري، لكن استطلاع دار الإفتاء أكد عدم ثبوت رؤية هلال ربيع الأول مساء الأربعاء الماضي وأن أول شهر ربيع الجمعة 8 أكتوبر وليس الخميس 7 أكتوبر.

موعد إجازة المولد النبوي

وبناء على ما سبق فإن موعد إجازة المولد النبوي ستوافق يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1443 الموافق 19 أكتوبر الجاري، بناء على استطلاع هلال شهر ربيع الأول والذي أعلنته دار الإفتاء المصرية في وقت سابق.

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي الشريف

وبخصوص موعد إجازة المولد النبوي الشريف فإن هناك قرار حكومي مرتقب بترحيل موعد الإجازة من يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري إلى الخميس 21 أكتوبر 2021 الجاري، مثلما حدث مع إجازة ذكرة الاحتفال بنصر أكتوبر، حيث تم ترحيلها من يوم الأربعاء 6 أكتوبر إلى الخميس 7 أكتوبر، وهي إجازة للقطاعين العام والخاص.

غرة شهر ربيع الأول

ويستمر الحديث عن موعد إجازة المولد النبوي حيث قالت دار الإفتاء بخصوص غرة شهر ربيع الأول: «وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا».إجازة المولد النبوي الشريف

اختلاف موعد المولد النبوي الشريف

وأعادت دار الإفتاء التأكيد على أن موعد المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 19 أكتوبر، وليس الإثنين بحسب الحسابات الفلكية التي قالت إن غرة ربيع الأول ستكون الخميس، وهو ما يعني أن موعد إجازة المولد النبوي الشريف الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، ولكن من المرتقب صدور قرار من مجلس الوزراء بترحيل موعد الإجازة إلى الخميس 21 أكتوبر.