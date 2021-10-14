«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 35.5 مليار جنيه الثلاثاء المقبل

كشف البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة آجال متعددة، الثلاثاء المقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 35.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على الإنترنت، يطرح البنك يوم الثلاثاء الموافق لـ 19 أكتوبر الحالي، أذون خزانة آجل 182 يوما بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه، بينما يطرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه.

ويطرح البنك المركزي المصري أيضا أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه، وأخيرا يطرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 14 مليار جنيه، لتصل إجمالي قيمة الأذونات التي ينوي البنك طرحها 35.5 مليار جنيه.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي في عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة على مدار العام، على أن تستخدم الحصيلة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتعد البنوك خصوصا البنوك الحكومية أكبر المشترين والمستحوذين على أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وجمعت وزارة المالية الثلاثاء الماضي، أكثر من 32 مليار جنيه، بعد أن أصدرت أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما، بعد أن باعت أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 20.6 مليار جنيه، بينما جمعت 3 مليارات مقابل إصدار أذون خزان أجل 182 يوما، في حين أصدرت أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 9.3 مليار جنيه، وأخيراً جمعت نحو 300 مليون جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 273 يوما.

تعد أذون وسندات الخزانة الحكومية أحد أهم المصادر التي تمول وزارة المالية من خلال إصدارتها الأسبوعية، العجز بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى عدد آخر من مصادر التمويل الخارجية، مثل طرح سندات دولية مقومة باليورو أو الدولار، أو الاقتراض من مؤسسات مالية دولية.