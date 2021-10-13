بلينكن: نريد توسيع دائرة الدول التي توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة اليوم الأربعاء تريد توسيع دائرة الدول التي توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، مضيفا بأنه تحدث مع وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل عن سوريا وإيران.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى، خلال اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن عن أن الولايات المتحدة ستبحث كل الخيارات الممكنة للتصدي للتحدي الذي تشكله إيران، حسبما نقلت العربية نت.

وشدد وزير الخارجية الأمريكى على أن الوقت ينفد فيما يتعلق بعودة إيران للمحادثات النووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب تعليقات إيران عن كثب، مشددا على أن واشنطن مستعدة للانتقال إلى "خيارات أخرى".، على حد وصفه.

بلينكن: تطبيع العلاقات بين العرب وإسرائيل يساهم في تحقيق الاستقرار

واعتبر بلينكن​ أن "تطبيع العلاقات بين ​الدول العربية​ وإسرائيل​ سيساهم في تحقيق الاستقرار، والرئيس الأمريكى ​جو بايدن​ أكد على حل الدولتين، كما نؤكد على أهمية التعايش السلمي في المنطقة".

ولفت إلى أن "بايدن أكد على حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمحادثات مع ​الإمارات​ وإسرائيل تناولت ​إيران​ و​سوريا​ وقضايا المنطقة، والشركات الإماراتية والإسرائيلية تتعاون في عدة مجالات".

من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش بسلام واستقرار

وشدد بلينكن على أن "طريق الدبلوماسية مع إيران هو الخيار الأفضل، ويجب على إيران عدم التهرب من التزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​"، وأضاف: "من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش بسلام واستقرار وسنعمل على تحقيق هذا الهدف، ونحن نعمل من أجل مستقبل مشرق لشعوب ​الشرق الأوسط​".

وتابع: "إننا ملتزمون بضمان أمن إسرائيل، من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ونسعى لتوسيع نطاق اتفاقيات السلام في المنطقة، ولجعل اتفاقيات السلام ملهمة للدول الأخرى".

وكشف أن "واشنطن لا تعتزم دعم أي جهود للتطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد".

وزير الخارجية الإماراتي: راضون عن علاقتنا مع إسرائيل وسأزورها قريباً

من ناحيته، قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بلاده لا تريد ظهور حزب الله آخر في اليمن، معلنا عن رضا الإمارات عن "علاقتنا المتنامية مع إسرائيل"، حسبما نقلت العربية نت.

وأعلن آل نهيان أنه سيزور إسرائيل قريباً، مشدداً على أنه "لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين".