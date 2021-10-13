 انعقاد المكتب التنفيذى لوزراء البيئة العرب في القاهرة غدا

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، انعقاد الاجتماع الـ57 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك للتحضير وإعداد مشروع جدول أعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود الواردة فيه للدورة الـ32 لمجلس لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، غدا، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وفود وخبراء البيئة بالدول العربية المشاركة، وبحضور الدكتور علي ابو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنية.

المقترحات الخاصة بمحور أعمال الدورة 33

وأكدت الدكتور ياسمين فؤاد على أهمية انعقاد المكتب التنفيذي لمناقشة المقترحات الخاصة بمحور أعمال الدورة 33 للمجلس، ومنها دعم استضافة مصر لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP27 العام المقبل، كذلك جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، واختيار عاصمة البيئة العربية، بالإضافة إلى التصدي لآثار التغيرات المناخية، وتأثير المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية، والتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا.

استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية

كما أشار الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة إلى تقدير مصر للجهود العربية الداعمة لاستضافتها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشـأن تغير المناخ ( COP27 ) خلال عام 2022، الذي يعقد ولأول مرة بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، معربًا عن ترحيب مصر باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الـ28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP28 )، والمقرر انعقادها بالعاصـمـة الإماراتية أبو ظبي خلال 2023، بما يساهم في وضع الطموح العربي لمواجهة آثار التغيرات المناخية على أولويات الخريطة العالمية.

كما تقدم بالشكر للخبراء لما بذلوه من جهد بالاجتماع التحضيري للدورة الـ22 للجنة المشتركة للبيئة والتنمية بالوطن العربي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة، من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية، والخروج بنتائج وتوصيات فعالة لإقرارها، ولرفعها للمجلس الوزاري الموقر في دورته الـ32، غدا.

كما حث أبو سنة الدول الأعضاء على المشاركة بفاعلية في أعمال هذه الدورة، متمنيًا الخروج بتوصيات تعود على تحسين الوضع البيئي بكافة الدول العربية المشاركة.