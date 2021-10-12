وزيرة البيئة: كوكب الأرض أصبح مهددا.. حدث خلل جعل كورونا ينتقل للإنسان

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن «المقصود بالتنوع البيولوجي هو كل شيء يتعلق بحياتنا، مثل الأرض والنباتات، وغيرها، ودون التنوع البيولوجي لن يكون لدينا طعام ولا شراب ولا مسكن، لأنه يوفر السبل الأساسية للحياة، لافتة إلى أن العالم حاول وضع خطط وأهداف للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومصر استضافت مؤتمر التنوع البيولوجي في 2018، ووضعنا على عاتقنا أن نرسم خريطة طريق للعالم للحفاظ على التنوع البيولوجي».

مصر تطلق مبادرة مهمة

وأضافت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، مساء الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التمويل الحكومي، لقضية التنوع البيولوجي لم يفِ بحل موضوعات كوكب الأرض، ولذلك أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لربط الاتفاقيات الخاصة بالبيئة معًا، لكي تستطيع الدول وضع خطوات قابلة للتنفيذ، ولكي يستطيع الكوكب أن يستوعبنا لأن كوكب الأرض أصبح حاليًا مهددًا.

وشددت على أنه يجب الحفاظ على التنوع البيولوجي، لأنها مثل السلسلة إذا حدث فيها شيء ما سوف تنتقل إلى باقي القضايا، وحتى في أزمة فيروس كورونا فإن انتقال هذا الفيروس من الحيوان إلى الإنسان لم يكن طبيعيًا، ولكنه حدث خلل أدى إلى ذلك.

مصر أنهت فترة رئاستها لمؤتمر «التنوع البيولوجي» وسلمته إلى الصين

وتابعت وزيرة البيئة أن مصر سلمت رئاسة مؤتمر «التنوع البيولوجي» إلى الصين، وهي ستتولى الرئاسة لمدة سنتين، وسوف تكمل التفاوض على خارطة الطريق التي وضعتها مصر خلال السنوات الماضية، مشددًة على أنه رغم أهمية التنوع البيولوجي فإنه لا يحظى باهتمام عالمي كبير، ومصر نجحت بالتعاون مع الأمم المتحدة في إقامة «قمة الطبيعة»، وحضرها رؤساء دول العالم، وبدأ يكون هناك تمويل لهذه القضية.

وأوضحت أنه بعد ظهور جائحة فيروس كورونا، بدأت العديد من الدول في ضخ تمويل زيادة في مسألة التنوع البيولوجي، لافتة إلى أن أكثر الدول تضررًا من قضية التنوع البيولوجي هي الدول الإفريقية، لأن أفريقيا تعتمد على مواردها الطبيعية في الاقتصاد، وهذا يؤثر بالسلب على الطبيعة، وكان من المهم وضع خطة عمل مع الدول الأفريقية لمواجهة ذلك.