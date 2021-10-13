تعاون بين شنايدر وتكنولوجيا البيئة لتطوير محطات معالجة المياه

وقعت شركة شنايدر إلكتريك مصر اتفاقية شراكة «Process OEM» مع شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية «IETOS» المتخصصة في تقديم حلول معالجة المياه وتشييد محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.

تطوير محطات معالجة المياه والرقمنة الصناعية

وأشارت الشركة في بيان إلى أنه من المقرر أن تسهم هذه الشراكة في تصنيع وتوفير المكونات اللازمة لتطوير محطات معالجة المياه والرقمنة الصناعية، لافتا إلى أن الشركة ستعزز من تواجد وإسهامات شنايدر إلكتريك في السوق المحلي.

نموا إيجابيا ومستداما في قطاع معالجة المياه ومياه الصرف الصحي

وقال أحمد مدكور نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع الصناعة: «نحن على يقين من أن الشراكة المتبادلة بين IETOS وشنايدر إلكتريك مصر سوف تحقق نمواً إيجابياً ومستداماً في قطاع معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، حيث ستستخدم وتدمج IETOS منتجات شنايدر إلكتريك الحديثة».

تزويد العملاء بأعلى جودة وكفاءة للأعمال وفي أقصر مدة وبأسعار تنافسية

وقال حازم جابر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IETOS، إن تلاقي الرؤية بيننا وبين شركة شنايدر اليكتريك في قطاع المياه كان وليدا لفكرة التعاون والشراكة، حيث أن اتفاقيتنا مع شركة شنايدراليكتريك يؤكد ويعزز مبادئنا في تزويد عملائنا بأعلى جودة وكفاءة للأعمال وفي أقصر مدة وبأسعار تنافسية.

ويتولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وضع سياسات وإستراتيجية القطاع، وتخطيط الاستثمارات، وتحديد الأولويات على المستوى القومي ومستوى البرامج، ومتابعة تنفيذ الاستثمارات، وتوفير الموارد المالية والدعم الفني والمؤسسي.

ويضم القطاع «الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي» ويتوليان تنفيذ الاستثمارات والمشروعات في المحافظات المختلفة، وفقا للمخطط العام لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة «التشغيل والصيانة - الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل - وضع الاحتياجات وفقا للمخطط العام - تنفيذ المشروعات الصغيرة ومشروعات صرف القرى».