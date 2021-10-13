السيسي يهنئ الرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

السيسي يؤكد دعم مصر لتونس الشقيقة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهنئة إلى أخيه الرئيس التونسي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، مؤكدا دعم مصر لكل الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعبا.

قيس سعيد يعرب عن امتنانه للرئيس

وأعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، مؤكدا الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي، ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والأفريقي المشترك، في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.