خلال العامين الماضيين، ومع تفشي جائحة كورونا، برزت أهمية استخدام الإنترنت المنزلي، عندما لجأت جميع الشركات والمؤسسات إلى تخفيض عدد العمالة الموجودة في المقرات الخاصة بها، حتى أصبح الموظفون يعملون من المنزل، من خلال التواصل على شبكة الإنترنت، وذلك للحد من انتشار الفيروس بين العاملين.

ويعاني الكثير من المواطنين المشتركين في باقات الإنترنت من انتهاء الباقة الخاصة بهم قبل موعدها، ما يجعلهم يبحثون عن أسباب انتهاء الباقة قبل موعدها، وخطوات حل هذه المشكلة، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات حل مشكلة انتهاء باقة الإنترنت قبل موعد تجديدها، وفق خدمة عملاء المصرية للاتصالات، كالتالي:

خطوات حل مشكلة انتهاء باقة الإنترنت

- يقوم العميل الراغب في حل المشكلة الخاصة به بالاتصال بخدمة العملاء التابع لها العميل، للوقوف على أسباب انتهاء الباقة قبل موعدها، ليقوم ممثل خدمة العملاء بإعطائه بعض النصائح التي قد تجعله يحافظ على الباقة الخاصة به، والتي تتمثل في:

1- يجب أن يقوم العميل بإخفاء اسم شبكة الواي فاي الخاصة بالإنترنت، ليقوم بإدخال اسمها عند تسجيل الدخول على إحدى الأجهزة للمرة الأولى، وذلك حتى لا يستطيع أحد اختراقها، واستهلاك الباقة دون معرفة صاحبها.

2- يجب أن يقوم المواطن بتقليل سرعة شبكة الإنترنت لتكون مناسبة للاستخدام حتى لا يجرى استهلاكها بالكامل في الأيام القليلة الأولى من موعد التجديد، كما يمكن تحديد السرعة المستخدمة من خلال صفحة الواي فاي الخاصة بالشبكة.

3- يجب أن يجرى التأكد من إغلاق خاصية تحديث البرامج الموجودة بجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والواي فاي، إذ إنها تستهلك عددًا كبيرًا من الميجات دون أن يشعر صاحب الشبكة.

4- يجب تقليل جودة الفيديوهات، التي يشاهدها العميل عبر شبكة الإنترنت، سواء كانت أفلاما أو مسلسلات أو فيديوهات عادية، حتى يساعد ذلك في تقليل الاستهلاك ويساعد على الحفاظ على الباقة حتى موعد تجديدها.