لو بتخلص بسرعة.. أسباب نفاد باقة الإنترنت قبل موعدها

خلال السنوات الأخيرة الماضية، أصبح استخدام الإنترنت في المنازل ومقر العمل شيئا مهما وضروريا، إذ أنه أصبح من الصعب الاستغناء عنه، وازدادت أهميته بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ لجأت الكثير من المؤسسات إلى السماح لموظفيها بالعمل عن بعد من خلال التواصل بالإنترنت.

وفي كثير من الأحيان يتعرض العديد من مستخدمي الإنترنت المنزلي إلى موقف انتهاء باقة النت قبل موعد تجديدها، الأمر الذي يجعلهم يتساءلون عن كيفية حدوث هذا، دون وعي منهم بالأشياء التي قد تتسبب في سحب ميجات باقة النت.

ونرصد من خلال هذ التقرير الأشياء التي تتسبب في انتهاء باقة النت قبل موعد تجديدها الشهري، وفق حديث خدمة عملاء المصرية للاتصالات لـ«الوطن»، كالتالي:

1- تحميل الأفلام والفيديوهات بجودة عالية

يضطر مستخدمي خدمة الإنترنت المنزلي إلى تحميل عدد من الأفلام سواء كانت خاصة بمجال الدراسة أو العمل، أو أفلام ترفيهية للاستمتاع بوقت الفراغ برفقة الأسرة ومشاهدة أحدث أفلام السينما، وعند تحميل تلك الأفلام من المواقع الخاص بتحميل الأفلام، يتم تخيير المستخدم لتحميله بجودة مختلفة، وحتى يستمتع المستخدم بشاهد الفيلم يقوم بتحميله بجود عالية تصل لـ 1080ميجا، ما يؤثر على استهلاك الباقة شكل كبير.

وللحفاظ عل باقة النت الشهرية يجب تحميل الأفلام والفيديوهات بجودة 360 ميجا، والتي تمكن المستخدم من الاستمتاع بشاهدة الفيلم إلى جانب الحفاظ على باقة النت بوقت طويل حتى موعد تجديد الباقة.

2- سرقة الواي فاي الخاص بك

وفي كثير من الأحيان يقتصر الاستخدام الشخصي للإنترنت على تصفح مواقع التواصل الاجتماعي فقط، الأمر الذي يجعل باقة الإنترنت تحافظ على استمراريتها حتى موعد تجديدها دون استهلاك الميجات، وفي تلك الحالة إذا كانت الباقة تنتهي قبل موعد التجديد يجب البحث عن الأجهزة الخارجية التي تسرق الواي فاي الخاص بك.

فهناك عدد من البرامج التي قد تكشف لك الأجهزة التي تسرق الواي فاي الخاص بك، والتي يمكن تحميلها من متجر play store، وفي حالة اكتشاف سقة الواي في يجب التحدث لخدمة عملاء شكة الإنترنت التابع لها حتى تستطيع حل مشكل سر الواي فاي تلك.

3- محادثات الفيديو الإلكترونية

عندما يسافر أحد أفراد الأسرة لإحدى الدول الخارجية، تلجأ الأسر إلى إجراء محادثات الفيديو مع الشخص المسافر للخارج للاطمئنان عليه ومتابعة أحواله وما يحدث معه، وقد تستمر تلك المحادثات لساعات طويلة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على باقة الإنترنت الخاصة بالمستخدم، ويعرضها للانتهاء قل موعدها.