اليوم.. سامح شكري يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، مع السيناتور روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، حيث ستعقد جلسة مباحثات، ويذكر أنّه من المقرر أن تتناول جلسة اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

لقاء شكري بمبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا

ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، لمناقشة الأوضاع في الملف السوري.

يذكر أنّ ذلك اللقاء ليس الأول الذي يجمع «شكري» بمبعوث سوريا، حيث استقبل وزير الخارجية المصري مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، بمقر وزارة الخارجية، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، قد قال عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بدفع المسارات المختلفة للعملية السياسية وصولاً إلى تحقيق التسوية الشاملة للأزمة السورية.

شكري يؤكد على جهود مصر من أجل التسوية في سوريا

وكان وزير الخارجية، قد أكّد خلال اللقاء السابق على ثوابت الموقف المصري من الأزمة السورية، مشيراً إلى أنّ الجهات المصرية بذلت جهوداً كبيرة ومستمرة من الاتصالات مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، حيث تواصلت مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقًا من موقف مصري قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فقد صرّح بأن المبعوث الأممي أطلع «شكري»، على رؤيته وتحركاته المختلفة بشأن الملف السوري.

من جهته أكد مبعوث الأمم المتحدة على تقديره للدور المصري المتوازن تجاه الازمة في سوريا، كما أعرب عن تطلعه المستمر كمبعوث في سوريا إلى التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.