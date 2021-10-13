وزارة الداخلية الكويتية عن حادث انتحار جسر جابر: دوريات أمنية مكثفة

قررت وزارة الداخلية بالكويت اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لمنع تكرار حوادث الانتحار على جسر جابر، وذلك بعد تكرارها بصورة لافتة خلال الفترة الأخيرة، حيث أقدم وافدان من الجنسية المصرية والهندية على الانتحار خلال أقل من 24 ساعة، لكن العناية الإلهية أنقذتهما.

وقالت مصادر كويتية رفيعة لجريدة «القبس» الكويتية، إن أبرز تلك الإجراءات التي قررت وزارة الداخلية بالكويت اتخاذها تتمثل في وضع دوريات جوالة على مدار الساعة بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الأمن العام والنجدة، لفرض حالة من الانضباط، وتوقيف المشتبه فيهم.

وزارة الداخلية الكويتية: الإبعاد مصير الوافدين الذين يحاولون الانتحار

وأضافت المصادر أن الإبعاد مصير جميع الوافدين الذين يقدمون على تلك الخطوة، مشددة على أن تعليمات واضحة وصريحة صدرت من وزارة الداخلية الكويتية لرجال الأمن بالتعامل بكل حزم وعدم تهاون مع تلك القضايا.

وفي السياق نفسه، قررت وزارة الداخلية في الكويت ترحيل المواطن المصري المتورط في حادث الانتحار على جسر جابر، أمس، الثلاثاء، وقامت قوات الحماية المدنية بإنقاذه ونقله إلى المستشفى.

عملية الإنقاذ التي قام بها رجال الإطفاء للشخص الذي اقدم على الانتحار من فوق جسر الشيخ جابر الاحمد pic.twitter.com/tvKS2oDS3t — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) October 12, 2021

وزارة الداخلية الكويتية تكشف ملابسات حادث انتحار جسر الشيخ جابر

وقالت قوة الإطفاء العام في الكويت إنها أنقذت مواطنا مصريا ألقى نفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، في محاولة للانتحار، موضحة أن هذا الشخص نزل من سيارة أجرة كان يستقلها ثم ألقى نفسه في البحر، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأوضحت قوة الإطفاء العام أن قوة من الإنقاذ البحري ومركز البحث والإنقاذ توجهت على الفور إلى موقع حادث انتحار جسر جابر، ونجحت في تحديد موقع المصري بعد إلقائه نفسه في المياه وقامت بإنقاذه، وهو ما يشير إلى السرعة الكبيرة التي تحركت بها هذه الأجهزة.

وردا على ذلك، قررت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لمنع تكرار حوادث الانتحار على جسر جابر، مؤكدة أن الإبعاد مصير جميع الوافدين الذين يقدمون على تلك الخطوة.