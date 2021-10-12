حالة الطقس في الدول العربية: حر في الكويت واضطرابات جوية بالأردن

شهدت سماء العاصمة المصرية «القاهرة» ومحافظة الجيزة المجاورة وعدد من المحافظات، أمطارا غزيرة، كما سمع أصوات برق ورعد، وجاءت الأجواء الشتوية، بعد ساعات من تحذير «الهيئة العامة للأرصاد الجوية»، من سقوط الأمطار على بعض المدن والمحافظات.

وفي الدول العربية، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت عن حالة الطقس، لـ يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، وقالت عبر موقعها على الإنترنت، إن حالة الطقس في النهار، ستكون حارة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ومن المتوقع أن تبلغ سرعتها 08 - 28 كم/ساعة.

وأضافت إدارة الأرصاد أن حالة الطقس، ليلا ستكون معتدلة ورطبة نسبيا على المناطق الساحلية، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى خفيفة إلى معتدلة «08 - 26 كم/ساعة».

وفي السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد، ظهور تشكيل من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

«الأرصاد» السعودي: ارتفاع الموج في البحر الأحمر من نصف المتر إلى متر ونصف

وأشار «المركز الوطني للأرصاد»، إلى ارتفاع الموج في البحر الأحمر، من نصف المتر إلى متر ونصف، موضحة أن حالة البحر خفيف الموج.

وفي الأردن، قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية المتوقعة لـ اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً.

وتوقعت دائرة الأرصاد، هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل هنالك احتمال أن يشتد هطول المطر لفترات محدودة في أجزاء متفرقة من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.