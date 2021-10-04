شبكة رصد الزلازل في الكويت تسجل هزة أرضية بقوة 5.7 ريختر

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 بمقياس ريختر غرب إيران، وشعر به سكان الكويت.

الزلازل وقع غرب إيران وشعر به سكان الكويت

وأوضحت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بالكويت، اليوم الاثنين، أن الزلزال حدث في تمام الساعة 5.39 صباحا بتوقيت دولة الكويت، على عمق 10 كيلومترات بباطن الأرض، مشيرًا إلى أن الزلزال وقع غرب إيران، ويبعد عن مدينة الكويت 360 كيلومترا، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

معهد الكويت للأبحاث العلمية يرصد زلزالا بقوة 7ر5 بمقياس ريختر غرب ايران على عمق 10 كيلومترات https://t.co/3LKLezukcf #كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 4, 2021

عمق الزلزال 13 كيلومترًا

فيما قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، في وقت سابق من اليوم، إن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب المنطقة الغربية من إيران.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومترا، عند دائرة عرض 32.35 شمالا وخط طول 49.80 شرقا، دون أن يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية جرائه.

آخر زلزال ضرب إيران

وأضاف المركز الأورومتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 99 كم غرب شهر كورد جنوب غرب أصفهان، و66 كم شمال شرق مدينة مسجد سليمان.

يشار إلى أن آخر زلزال ضرب إيران يوم الجمعة الماضي، حيث وقع في الجنوب الإيراني بقوة 5.2 درجة، شمال غرب مدينة بوشهر الإيرانية بنحو 95 كيلومترا.