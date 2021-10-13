10 معلومات عن الأنبا كاراس بعد وفاته بكورونا.. رابع أسقف يرحل بالفيروس

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، بوفاة الأنبا كاراس، أسقف المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الغربية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ترتيبات جنازة الأنبا كاراس

وجاء نص البيان الذي نشره المركز الإعلامي للكنيسة، كالتالي: «رقد في الرب بعد صراعٍ قصير مع المرض الأب المبارك والحبر الجليل نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى».

وحول ترتيبات صلوات تجنيزه، قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيتم إعلانها في بيان رسمي.

من هو الأنبا كاراس أسقف المحلة؟

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الأنبا كاراس أسقف المحلة الراحل:

1. من مواليد 10 ديسمبر 1958.

2- حاصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية وماجستير في تاريخ الكنسية من معهد الدراسات القبطية بالقاهرة.

3- ترهبن أولًا في دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في المنيا عام 1982، ثم انتقل إلى دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط.

4- في سنة 1991 صار وكيلًا عامًا لإيبارشية نقادة وقوص.

5- تم رسامتهُ أسقفًا في 2013 بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

6- تم تجليسه في إيبارشية المحلة، في ذات اليوم الذي تم فيه تجليس الأنبا سلوانس على دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وهو من توفى في مايو الماضي متأثرا بإصابته بكورونا.

7- هو مساعد مقرر لجنة (العلاقات العامة) الرئيسية، ومقرر لجنة (إدارة الأزمات) الفرعية بالمجمع المقدس.

8- تولى فى يونيو الماضي رئاسة المجلس الإكليريكي الإقليمي للإسكندرية والوجه البحري للأحوال الشخصية بالكنيسة بناء على تكليف من البابا تواضروس الثاني.

9- أصيب بفيروس كورونا المستجد في سبتمبر 2021.

10- يعد رابع أسقف داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتوفى بفيروس كورونا المستجد.