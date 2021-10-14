مصادر كنسية توضح مكان دفن الأنبا كاراس أسقف المحلة

كشفت مصادر كنسية، تفاصيل وفاة الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها جراء تعرضه لوعكة صحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسابيع الأربعة الماضية.

دفن أسقف المحلة الأنبا كاراس في مسقط رأسه بالمنيا

وأشارت المصادر الكنسية وصفحات تابعة للأقباط، حول وفاة أسقف المحلة، عن البدء في الإعداد لمراسم تشييع جثمانه تحت إشراف الكنيسة المرقسية، ونقل جثمانه لدفنه بمقابر أسرته بمسقط رأسه بمحافظة المنيا.

الأسقف لفظ أنفاسه تحت الرعاية الصحية والملاحظة الدقيقه بغرفة العناية المركزة

وكشفت المصادر أن الأسقف الراحل أصيب بالوباء العالمي ووضع تحت الرعاية الصحية والملاحظة الدقيقة بغرفة العناية المركزة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو ما ترك أثر حالة من الحزن والوجيعة داخل الأسر والعائلات المسيحية.

وأسقف المحلة الراحل الأنبا كاراس، من مواليد 10 ديسمبر 1958، وترهبن أولًا في دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في المنيا عام 1982، ثم انتقل إلى دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط، وفي سنة 1991 صار وكيلًا عامًا لإيبارشية نقادة وقوص، حتى تاريخ رسامتهُ أسقفًا في 2013 بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

قصه كفاح وتاريخ الأنبا كاراس أسقف المحلة

كما حصل الأسقف الراحل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية وماجستير في تاريخ الكنيسة من معهد الدراسات القبطية بالقاهرة.

ومن مفارقات القدر أنه تم تجليس الأنبا كاراس في إيبارشية المحلة، في ذات اليوم الذي تم فيه تجليس الأنبا سلوانس على دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وهو من توفى في مايو الماضي متأثرا بإصابته بكورونا.