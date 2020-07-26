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البابا يستقبل أسقف المحلة لمتابعة الخدمة بالإيبارشية في زمن كورونا

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مصطفى رحومة:
09:59 ص | الأحد 26 يوليو 2020
البابا مع الأنبا كاراس

البابا مع الأنبا كاراس

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، لمتابعة الخدمة بالإيبارشية في ظل اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الأنبا كاراس قرر استمرار تعليق القداسات وغلق الكنائس حتى أغسطس، في إطار تفويض اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للأساقفة لاتخاذ ما يرونه مناسبا من عودة الفتح التدريجي، أو استمرار الإغلاق في ظل المعطيات الصحية بكل محافظة للإصابة والوفيات بالوباء. 

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