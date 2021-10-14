مبروك عطية: اللي رايح شغله مياخدش المصحف معاه لأن شغله هو مصحفه

اعتبر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الاعتداء على صيدلانية شابة في مقر عملها بسبب عدم ارتدائها الحجاب، «تلكيكة» وأن الموظفات اللاتي اعتدين عليها بالضرب «قارشين ملحتها».

وأكد مبروك عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن هناك سيدات كثيرات محجبات وبناتهن غير محجبات ويدعو لهن بالهداية.

وأوضح «عطية»، أن أماكن العمل للعمل فقط، «فيه مقولة قولناها والدنيا اتقلبت علينا كأن أول مرة يسمعوا أن اللي رايح شغله لا ياخد معاه مصحف لأن المصحف بتاعه شغله».

وعلق مبروك عطية على حادثة الاعتداء على صيدلانية غير محجبة قائلًا: «انتي في مؤسسة حكومية والبنت دي جاية مش عريانة وجاية تشتغل يعني لو حصل تطاول باللسان أو بالأيدي على مسألة فيها عمل هيتحول الموضوع للقضاء».

وتسائل «إلى متى هنخلي شغلنا مركزا للدعوة إلى الله، وإلى متى هنحكم على بعض بالشكل، والله لا ينظر إلى صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا».

واستنكر «عطية» الاعتداء على الصيدلانية الشابة بسبب عدم ارتدائها الحجاب، مستشهدًا بقول الله تعالى «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» مشيرًا إلى أن الكلام موجه للنبي وأتباعه إلى يوم القيامة، وأن الدعوة إلى الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة.