«جامع»: زيارة 1413 قرية ضمن «حياة كريمة» وإعداد خطط عمل حسب الاحتياجات

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا لمناقشة الخطة التنفيذية لمحور التنمية الاقتصادية ضمن محاور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشمل عدد من المحاور منها التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية، وتحسين جودة الحياة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم من حيث التمويل الذي يصل إلى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، ومن حيث المستفيدين من التدخلات التنموية للمبادرة والذين يصل عددهم إلى 58 مليون نسمة، وهو ما يعكس أكبر عملية لتحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المبادرة تحقق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

خلق فرص تشغيلية لأبناء قرى «حياة كريمة»

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تمت مناقشة عملية خلق فرص تشغيلية لأبناء قرى «حياة كريمة» في إطار محور التنمية الاقتصادية ضمن محاور المبادرة، مؤكدة أن العمل الآن يجري ليس فقط لخلق فرص عمل ولكن لضمان استدامة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل لسكان قرى المبادرة، وذلك من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهات التمويل والجمعيات الأهلية والبنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبها، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الاجتماع تناول وضع آلية لتنسيق الجهود في محور التنمية الاقتصادية الذي يشرف على تنفيذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويساهم فيه عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية.

استغلال الميزة النسبية في كل قرية للبناء عليها

وأكدت الوزيرة أن محور التنمية الاقتصادية يستهدف بشكل أساسي توفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبناء سلاسل إمداد وتغذية الصناعات المتوسطة، وكذلك استغلال الميزة النسبية في كل قرية من قرى «حياة كريمة» للبناء عليها وتعظيم الاستفادة وتحقيق أعلى عائد من هذه الميزات لصالح أبناء القرى، لافتة في هذا الإطار إلى أنه جاري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مجمعات صناعية وحرفية ومهنية في القرى الأم، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تمثل هذه المجمعات أحد محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية.

إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقًا لعدد السكان بكل قرية

وأوضحت «جامع» أن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021، تضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية، حيث تم إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقًا لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب إلى إجمالي سكان القرية وأيضًا نسبة البطالة والفقر، مشيرة إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في عدد 52 مركز المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية بالإضافة الى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.

توفير فرص العمل في قرى المبادرة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الملامح العامة للمبادرة والخطط التنفيذية لكل محور من محاور المبادرة، واستعرض بالتفصيل آليات تنفيذ المحور الاقتصادي، وخصوصًا توفير فرص العمل في قرى المبادرة.

كما استعرضت الدكتورة ندا مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ملامح برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مبادرة «حياة كريمة»، وما تم من بناء شراكات مع القطاع الخاص والحكومي لتنفيذ مبادرات تمويلية للمشروعات متناهية الصغر في قرى «حياة كريمة».