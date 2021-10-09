جامع: 520 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة في قرى حياة كريمة من يناير حتى أغسطس

عرضت قناة رئاسة الجمهورية، عبر منصة «يوتيوب» مقطع فيديو لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أجنحة معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي ينظمه جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الجهاز يتولى مهمة تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف جهات وأجهزة الدولة من أجل توفير فرص عمل للقرى المستهدفة بمشروع «حياة كريمة»، ويتم تدريب أهل القرى على المشروعات الحرفية.

1413 قرية استفادت من المشروعات الصغيرة

وأضافت وزيرة الصناعة: «أجرينا دراسات لـ1413 قرية في 52 مركزا مستهدفا في المرحلة الأولى، وأعددنا 150 دراسة جدوى، ودراسات مبسطة لضمان استدامة المشروعات ونجاحها، وخلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2021 قمنا بضخ 520 مليون جنيه في هذه القرى ووفرنا 20800 مشروع، بواقع 2400 مشروع صغير بقيمة 150 مليون جنيه، والباقي متناهية الصغر بواقع 18 ألف مشروع بقيمة 370 مليون جنيه وفر 32 ألف فرصة العمل، وبعض هذه المشروعات لا تتجاوز تكلفتها 10 آلاف جنيه».

نصيب كبير لمحافظات صعيد مصر

وتابعت، أن نصيب محافظات صعيد مصر من هذا التمويل قدر بنحو 76%، بواقع 61% و39% للإناث: «نفذنا تدخلات غير مالية ونقدم التدريب للشباب على كيفية بداية المشروع، ودربنا 1800 متدرب ووفقنا أوضاع 1600 صاحب مشروع كانوا يعملون بشكل غير رسمي».