اجتماع بـ«المحامين» لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الثلاثاء

تجتمع اللجنة الدائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بنقابة المحامين، يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب العام رجائي عطية.

ومن المقرر أن يتولى الأمين العام لنقابة المحامين محمود الداخلي، إخطار أعضاء اللجنة بموعد ومكان الاجتماع.

تحديث اللوائح والنظم الداخلية لنقابة المحامين

ويأتي الاجتماع، بناء على القرار الصادر بتشكل لجنة دائمة برئاسته، وعضوية أمين الصندوق، والأمين العام، والأمين العام المساعد، إلى جانب المدير المالي للنقابة، لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

وأكد نقيب المحامين، على أنه على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة قوائم المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية عن العام المنتهي في 31/12/ 2019 وما حواه من ملاحظات ومخالفات، وتنفيذاً لملاحظات الجهاز بصفة عامة وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع النظم واللوائح الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وأوضح أنه يتم تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

يشار إلى أن اللجنة مشكلة برئاسة نقيب المحامين وعضوية كل من عبدالمجيد هارون عضو المجلس وأمين صندوق نقابة المحامين، وحسين الجمال، وعضو المجلس والأمين العام محمود الداخلي، عضو المجلس والأمين العام المساعد، مصطفى كمال، المدير المالي للنقابة، وللجنة الحق في ضم من تراه من المحامين الراغبين في التطوع بلا أجر ليساعد في تحقيق مهامها من السادة الأساتذة من المحامين والمحاميات.

عرض الميزانيات

وتتولى اللجنة الإعداد للجمعية العمومية العادية لعرض كل الميزانيات والتقارير واجبة العرض على الجمعية العمومية حتى نهاية العام المالي المنتهي في 31/12/2020، بعد انتهاء العطلة القضائية عملا بأحكام المادة 124 من قانون المحاماة.