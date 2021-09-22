غلق نقابة المحامين لمدة ثلاثة أيام عقب اكتشاف إصابات بـ«كورونا»

قررت الأمانة العامة لنقابة للمحامين، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الخميس وحتى السبت المقبل، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في النقابة، على أن يجري استئناف العمل يوم الأحد المقبل.

كما قررت الأمانة العامة لنقابة المحامين، عدم شمول القرار إدارة العلاج بالنقابة العامة، واستمرار العمل بها حرصا على مصلحة المحامين.

ونشرت النقابة ملصقات، جاء نصها كالتالي: «طبقا لتعليمات وزارة الصحة وقرارات رئاسة مجلس الوزراء لضمان السلامة ومواجهة جائحة لفيروس كورونا، يجب الالتزام بارتداء الكمامة مع التنبيه بعدم السماح بالدخول إلا بها، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وبالذات في المكاتب المغلقة على ألا يزيد العدد عن خمسة أفراد على الأكثر».

نصائح للحماية من الإصابة بكورونا

وشملت المصلقات عددا من النصائح والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، جاءت كالآتي: «ارتداء الأقنعة – حافظ على بعدك عن الآخرين – تجنب ملامسة العين والأنف والفم – استخدام الصابون وجيل مضاد للبكتيريا – اغسل يديك بالماء والصابون».

وكانت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، اتخذت 5 قرارات لدعم المحامين، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وهي..

1- إخطار الصيدليات المتعاقد معها بواسطة النقابة، لتوفير الأدوية الخاصة لعلاج فيروس كورونا، وفقا لبروتوكول العلاج الصادر من وزارة الصحة.

2- التعاقد مع طيب آخر، إضافة لطبيب النقابة للرد على استفسارات المحامين الخاصة بفيروس كورونا.

3- تجهيز أتوبيسين من أتوبيسات النقابة، لاستخدامهما كعربتي إسعاف لنقل الزملاء المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات، على أن يعمل عليها 4 سائقين، لتكون متاحة على مدار الـ24 ساعة، مع توفير معدات الوقاية للسائقين، والمتمثلة في البدلة والخوذة والماسك، إضافة لتوفير أدوات الوقاية لموظفي العلاج، لتعاملهم المباشر مع المصابين وأسرهم، أثناء إصدار خطابات العلاج.

4- بحث التعاقد مع هيئة الإسعاف، لتوفير أنابيب الأكسجين التي يحتاجها الزملاء المحامين المصابين بفيروس كورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلي.

5- مخاطبة وزارة الصحة، لتوفير عدد من حقائب العلاج للمحامين المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي.