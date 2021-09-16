نقابة المحامين عن صرف المعاشات: إجراءات جديدة للتخفيف عن كاهل الأرامل

علق نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بخصوص الخطوة التي اتخذها مجلس نقابة المحامين، بشأن قواعد صرف المعاش، واصفًا إياها بالخطوة المحترمة والرائعة في تطبيق صحيح القانون والتخفيف عن كاهل الأرامل واليتامى.

نقابة المحامين تقرر صرف المعاشات

وحول قرار نقابة المحامين بشأن صرف المعاشات، أوضح نقيب المحامين، في بيان له اليوم: «خطونا خطوة محترمة ورائعة في تطبيق صحيح القانون والتخفيف عن كاهل الأرامل واليتامى، والآن علينا خطوة أصعب وأهم نحو قيام النقابة العامة والنقابات الفرعية بواجبها نحو تحمل عبء الإثبات وعمل تنقية حقيقية للجداول من غير المشتغلين، بدلا من التنقية الزائفة المشوبة بالفساد والزيغ وفتح أبواب التربح الخلفية على مصراعيها التي كانت موجودة».

رجائي عطية يترأس اجتماع نقابة المحامين

وكانت هناك تسائولات عديدة بين المواطنين حول قرار نقابة المحامين بصرف المعاشات للتخفيف عن الأرامل واليتامى، ومن الجدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين، عقد ظهر اليوم، اجتماعًا بناء على دعوة النقيب العام، بمقره بمبنى النقابة، وذلك للتصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامي والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التي لا يقدم عنها أدلة اشتغال، بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه نقيب المحامين.

وترأس الاجتماع نقيب المحامين، بحضور كامل هيئة المكتب، وأغلبية السادة الأعضاء، حيث بلغ الحضور 24 عضوًا، وتم التصويت بالبدء بالأحدث طبقًا للقواعد كما قرر رئيس الجلسة.وأعلن نقيب المحامين، عن موافقة الأغلبية على قرار النقيب، واتفاق المجلس على مراعاة انعقاد جلسات مجلس النقابة دوريًا في ضوء ما ورد بقانون المحاماة.