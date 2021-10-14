مباحثات ثقافية بين مصر والسنغال في المجلس الأعلى للثقافة لترميم التراث

نظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، أمسية «مصر والسنغال.. علاقات ثقافية»، وذلك في إطار مبادرة العلاقات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية.

وأدار الأمسية الدكتور هشام عزمي، وبدأ اللقاء بعرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة السنغال، ونوه عزمي في افتتاح كلمته أن تلك هي الليلة الرابعة والعشرين من مبادرة «علاقات ثقافية»، التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية تحت مظلة المبادرة الأم «الثقافة بين ايديك»، منذ نحو عام، وتوافقت مع انتشار جائحة كورونا.

وأوضح عزمى، أن مصر والسنغال تربطهما علاقات ثقافية وطيدة، حيث ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالسنغال فور استقلالها، وجرى تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 1960، الأمر الذي جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز، وأسهم في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس سنجور.

السنغال أكثر الدول الأفريقية ارتباطا بمصر في التعليم

وأشار الدكتور هشام عزمى، إلى أن السنغال من الدول الأفريقية التي تتمتع بمستوى تعليمي مرتفع، ومن أكثر دول أفريقيا ارتباطًا بمصر من الناحية التعليمية، إذ إن الأزهر الشريف يعد محورًا في توثيق العلاقات المصرية السنغالية، ونشر الدين الإسلامي الحنيف الوسطي، إضافة إلى تعزيز الانتشار المصري بالسنغال، كما تعد السنغال ثاني أكبر دولة لديها طلاب يدرسون بالأزهر الشريف بعد السودان في أفريقيا، ويعد الأزهر ثاني جامعة بعد جامعة داكر السنغالية التي يتخرج فيها الطلاب السنغاليون سنويا.

تعاون بين البلدين لترميم التراث السنغالي

وتابع عزمى، توجد بالإسكندرية أحد أهم هيئات المنظمة التعليمية والثقافية «الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية» لخدمة التنمية الأفريقية المعروفة باسم «جامعة سنجور»، وقد تأسست عام 1989، وتحمل استضافة مصر لهذه الجامعة قيمة سياسية مهمة، إذ إنها تجسد حكمة آباء استقلال القارة السمراء، وعلى رأسهم الرئيس السنغالي الأسبق ليوبولد سنجوز، وقد اتفقت مصر مع الحكومة السنغالية على المساهمة في ترميم التراث الثقافي السنغالي والمخطوطات الإسلامية، إضافة إلى منحهم بعض القطع الأثرية المصرية المقلدة لعرضها في متحف الحضارات الأفريقية الذي سيجرى افتتاحه بالسنغال نهاية عام 2021.

سفارة السنغال: الأزهر الشريف من أهم دعائم العلاقات المشتركة

وألقى محمد الأمين آج، القائم بالأعمال بسفارة السنغال بجمهورية مصر العربية، كلمته باللغتين الفرنسية والعربية، معتزًّا بكون السنغال هي الدولة الأفريقية الأولى في مبادرة علاقات ثقافية، كدليل على العلاقات الوطيدة بين البلدين، ومشيرًا إلى أن مصر والسنغال بينهما شراكة استراتيجية ممتدة، وهما توأمتان ودولتان صديقتان، وبينهما علاقة تاريخية، ومن الجدير بالذكر أن أول درس مقرر على طلبة الشهادة الإعدادية بالسنغال بعنوان «مصر القديمة».

كما أشار إلى التشابه بين الدولتين من حيث المناخ، واعتمادهما على نهر النيل ونهر السنغال في الحياة، ومشيدًا كذلك بدور الأزهر الشريف في تعليم الطلاب السنغاليين.

وأشار السفير جمال عبد الرحيم متولي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، إلى أن ذلك اللقاء يلقي الضوء على العلاقات الثقافية بين مصر والسنغال، لافتا لانضمام 16 ملحقًا ثقافيًّا إلى لقاءات المبادرة في فعالياتها المتعاقبة، لتعزيز علاقات التعاون بين وزارة الخارجية المصرية وباقي دول العالم.

وقد شارك باللقاء عدد من المتخصصين في مجال العلاقات الثقافية بين البلدين، من بينهم الدكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان، ومقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والمخرجة عزة الحسيني، رئيس مهرجان السينما الأفريقية، وحسن غزال، مدير مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة.