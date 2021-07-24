أمين «الأعلى للثقافة» ينعى فؤاد حجاج: فقدنا أحد أبرز الرموز

نعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الشاعر الكبير فؤاد حجاج، الذى غادر عالمنا اليوم، عن عمرٍ يناهز 92 عامًا، إذ أعرب الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن عميق حزنه وأسفه لرحيل الشاعر فؤاد حجاج، مشيرًا إلى أن الحركة الشعرية والأدبية، فقدت أحد أبرز رموزها اليوم، فقد أثرى الشاعر الراحل المكتبة العربية بالعديد من الدواوين، والمسلسلات الإذاعية، والكتب، والبرامج الشعرية، والمسرحيات، وترك نموذجًا أدبيًا متنوعًا.

يذكر أن الشاعر فؤاد حجاج، بدأ مشواره الأدبى فى آواخر الستينيات، وأصدر ديوانه الأول عام 1971، ومن أهم أعماله تتر مسلسل «حديث الصباح والمساء» إلى جانب العديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج الشعرية ومنها «جحا 79»، كما قدم لمسرح الدولة «قطار الحواديت»، «والله زمان يا فاطمة».

ومن أشهر أعماله الأدبية، وادى الخوف (ديوان بالعامية) 1971، فى المحكمة (ديوان بالعامية) 1973، غنوة المطر (ديوان بالعامية) 2003، العمال والمسرح (دراسة مشتركة) 1979، غناوى القلب (ديوان مشترك) 1980، يوميات عبدالعال (قصيدة درامية) 1984، محاكمة شخصيات نجيب محفوظ (قصيدة درامية) 2003، نور النار (ديوان بالعامية) 1989، وفتافيت الجمر (ديوان بالعامية) 2004، ومن الدراسات المسرح والعمال 1989، بيتهوفن معزوفة التحدى 1995، فارس مسرح الثقافة الجماهيرية 1997 للأطفال.

حصل على العديد من الأوسمة والجوائز، منها جائزة العيد الأول للفن والثقافة عام 1979 (وزارة الثقافة)، جائزة الميكروفون الذهبى عام 2001 (مهرجان الإذاعة والتليفزيون)، شهادات تكريم من أغلبية جامعات مصر، وشهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، ومنحة التفرغ لعامى 1996 – 1997 (وزارة الثقافة).