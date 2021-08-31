الأعلى للثقافة يعلن فتح باب التقدم لجوائز الدولة في أكتوبر المقبل

أعلن اليوم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، فتح الباب للتقدم لجوائز الدولة للعام الجديد 2021 - 2022 وذلك في الفترة من 1 أكتوبر المقبل حتى 31 ديسمبر 2021.

قريبا.. الإعلان عن تفاصيل جائزة الدولة التشجيعية

وأعلنت وزارة الثقافة فتح باب التقدم لجائزة التفوق والجائزة التشجيعية وكذلك الترشح لجوائز التفوق والتقديرية والنيل، على أن يعلن قريبا عن الفروع والموضوعات الجديدة الخاصة بجائزة الدولة التشجيعية في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية.

ويذكر أن قيمة جائزة الدولة التشجعية 50 ألف جنيها، وجائزة التفوق 100 ألف جنيها وميدالية فضية، وجائزة الدولة التقديرية قدرها 200 ألف جنيها وميدالية ذهبية، وجائزة النيل قدرها 500 ألف جنيها وميدالية ذهبية.

شروط الترشيح للجوائز

وضمن اللائحة التنظيمية لجوائز الدولة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، تأتي شروط الترشح لجوائز الدولة كالآتي:

1- أن يكون الترشيح لجوائز الدولة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة مقصوراً على الهيئات والجمعيات العلمية المصرية دون الأجنبية والدولية.

2- يجب أن يكون الترشيح للحصول على الجائزة في نطاق تخصص الهيئة أو الجمعية التي تتولى الترشيح، وأن يكون مقصوراً على مرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها هذه الجوائز، ويبطل كل ترشيح يجرى على خلاف ذلك، ولا يجوز للجنة الفحص أن تراجع الهيئة المرشحة لتعديل ترشيحاتها بما يتفق مع حكم هذه القاعدة.

3- يعتبر ترشيح شخص لنيل الجائزة –الذي تم خلال الميعاد المقرر في القانون- قائماً ولو توفى المرشح بعد ترشيحه.

4- لا تحال الترشيحات الواردة للمجلس الأعلى للثقافة من الهيئات إلى لجان الفحص المختصة إلا إذا كانت مستوفاة كل الشروط الشكلية الواجب توافرها، طبقاً لأحكام القانون الصادر بإنشاء جوائز الدولة، وأحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة، والقرارات والقواعد التنظيمية التي يصدرها المجلس في شأن هذه الجوائز.

5- في حالة ترشُّح الشخص لأكثر من جائزة لابد من الاتصال به لاختيار إحداها، والحصول على توقيعه على ذلك.