وزيرة التعاون تشكر السفير السويسري بعد انتهاء عمله في مصر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سفير سويسرا لدى القاهرة، بول جارنييه، وحرصت وزيرة التعاون الدولي على توجيه الشكر للسفير السويسري بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، ومثنية على التعاون المثمر بين الجانبين المصري والسويسري خلال فترة تولي السفير مهام منصبه، ومؤكدة عمق العلاقات التي تربط مصر وسويسرا.

وخلال اللقاء، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السفير السويسري، برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا (2021/2024) والمزمع إطلاقه قريبا بين الجانبين، كما بحث الجانبان أهم المجالات المقترحة التي سيتم التركيز عليها في إطار أولويات الحكومة المصرية، خاصة في قطاعات البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتمكين المرأة.

وشهد اللقاء مناقشة إمكانية إجراء زيارات ميدانية لبعض المشروعات المنفذة مع الجانب السويسري، والتي تغطي العديد من القطاعات مثل البيئة والتنمية الحضرية وغيرها، كما تطرق اللقاء لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع تحسين مياه الشرب بشرق مدينة أسوان والممول من الوكالة السويسرية للتنمية.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من 4 عقود

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الاستراتيجية على مستوى التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وسويسرا التي تمتد لأكثر من 4 عقود، ونتج عنها العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة، مؤكدة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، من خلال الشراكات الدولية، خاصة التمويلات الموجهة لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

عام إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في الخطط التنموية

ولفتت إلى أنّ العام الحالي هو عام إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في الخطط التنموية، خاصة من خلال أدوات التمويل الأخضر، التي أصبحت تلقى زخمًا كبيرًا على مستوى المؤسسات الدولية، في إطار التوجه نحو حماية الكوكب من التغيرات المناحية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى سعي وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، معربة عن التطلع لمزيد من الشراكات مع الجانب السويسري، في إطار تعزيز أجندة التنمية الوطنية، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودعم مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية.

من جهته، وجّه السفير السويسري لدى القاهرة، الشكر للحكومة المصرية ولوزيرة التعاون الدولي، على التعاون المثمر خلال فترة عمله، تعزيزا للعلاقات بين البلدين، رغم التحديات التي واجهت العالم بسبب جائحة كورونا.

تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في مصر

وأكد السفير السويسري حرص بلاده على تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في مصر، بما فيها المشروعات المتاحة الجاري تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر.

وعلى مدار العام الماضي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات مع عدد من المسؤولين من الجانب السويسري، بينهم المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC، والمستشار الفيدرالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، وممثلي مجتمع الأعمال والبرلمان السويسري، والسفير السويسري، لبحث تنمية العلاقات الثنائية.

وتمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وسويسرا لأكثر من 40 عامًا، حيث ساهم الجانب السويسري بأكثر من 700 مليون فرنك سويسري لتمويل تنفيذ أكثر من 200 مشروع، في العديد من القطاعات التنموية والقطاع الخاص، وخلال 2017 تم إطلاق الاستراتيجية المشتركة للتعاون 2017-2020، لدعم أجندة التنمية الوطنية وفق رؤية مصر 2030.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وسويسرا 59.06 مليون دولار، عبارة عن منح لتمويل 7 مشروعات، في مجالات الصناعة والتنمية العمرانية ومياه الشرب والإسكان وإدارة المخلفات والاتصالات والصحة.